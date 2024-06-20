«Она в ловушке»: Кардашьян забила тревогу из-за жены Канье Уэста Ким Кардашьян заявила, что хочет освободить жену Канье Уэста от его контроля

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Бьянка Цензори и Канье Уэст

Блогер Ким Кардашьян сообщила, что планирует вмешаться в отношения бывшего мужа Канье Уэста и его новой жены Бьянки Цензори, чтобы освободить женщину из его «злобных лап», пишет In Touch. По данным издания, Кардашьян решила включить эту историю в свое популярное телешоу, что поднимет его рейтинги «до небес». Сама Кардашьян уверяет, что дело не только в рейтингах, ей действительно жаль Бьянку и она беспокоится, что та попала в ловушку «жуткого, контролирующего, темного мира Канье».

Все знают, что Кардашьян — отъявленная интриганка, она играет в жизнь, как в шахматы, поэтому каждый ее ход направлен на победу. Ким хотела связаться с Бьянкой, но это довольно сложно, потому что Канье контролирует ее 24/7 и, очевидно, выйдет из себя, когда она сделает шаг в сторону. Ким уверена, что девушка в ловушке, в один прекрасный момент Бьянка решит сбежать, и тогда она поможет ей обеспечить «мягкую посадку», — сообщает In Touch со ссылкой на проверенные источники.

Ранее жена Уэста Бьянка Цензори появилась в обнаженном образе на публике. Дизайнер гуляла по улицам Лос-Анджелеса вместе с мужем без штанов. Журналисты также заявили, что видели знаменитость за рулем автомобиля Porsche на выезде из отеля The Chateau Marmont. Инфлюенсер была одета в наряд, состоящий из прозрачных колготок. При этом она не надела нижнее белье.