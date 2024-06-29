«Уникальный опыт»: Кушанашвили впервые вышел на связь после госпитализации Кушанашвили сделал первое заявление после госпитализации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Друг известного российского телеведущего Отара Кушанашвили музкритик Владимир Полупанов опубликовал в соцсети «Вконтакте» его первое сообщение после госпитализации. Шоумен рассказал, что он провел четыре недели в «тяжелейшей реанимации» и успешно справился с раком. При этом Полупанов пояснил, что его приятель склонен преувеличивать цифры, и госпитализировали его 20 июня.

Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути <...>. Если даже вам нужна для этого громкого заявления фактология, то вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку <...> две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор, — отметил Кушанашвили.

20 июня Полупанов сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак. Телеведущему провели операцию, после которой, как сообщалось, он не мог говорить и общался взглядом.

24 июня жена шоумена Ольга, сообщила, что он частично находится в сознании. По словам женщины, 53-летнего журналиста уже вывели из медикаментозной комы. Супруга пациента также отметила, что состояние Кушанашвили стабильно, его давление выровнялось.