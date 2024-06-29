Элджей ударил журналиста за вопрос о долгах Ивлеевой и попал на видео SHOT: Элджей ударил журналиста после вопроса о долгах Ивлеевой

Фото: Социальные сети

Рэпер Элджей

Рэпер Элджей ударил корреспондента SHOT после вопроса о долгах своей бывшей жены Анастасии Ивлеевой перед ФНС. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

На видео журналист поинтересовался, обращалась ли Ивлеева за финансовой помощью к рэперу. В ответ музыкант с улыбкой спросил, не помочь ли деньгами корреспонденту, а потом рукой попытался выбить телефон корреспондента.

Инцидент произошел на железнодорожном вокзале в Москве, незадолго до этого рэпер дал концерт в столице. После общения с прессой Элджей сел в поезд, следующий до Санкт-Петербурга.

Ранее Telegram-канал SHOT писал, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Анастасии Ивлеевой. По данным канала, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей. Как отмечал SHOT, счета Ивлеевой заморозили 14 июня.

ФНС заинтересовалась деятельностью Ивлеевой после организованной ею «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». По информации Telegram-канала Mash, в декабре 2023 года долг Ивлеевой перед ФНС составлял порядка 137 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов за функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.