SHOT узнал о блокировке счетов Ивлеевой из-за многомиллионного долга SHOT: ФНС заблокировала счета Ивлеевой из-за долга в размере 11,3 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала счета блогера Анастасии Ивлеевой. По данным канала, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.

Как отмечает SHOT, счета Ивлеевой заморозили 14 июня. Канал утверждает, что на данный момент блогер задолжала налоговой сумму в размере 11 352 875 рублей.

SHOT в конце мая сообщил, что Ивлеева задолжала ФНС 11,2 млн рублей, ее счета попадали под риск блокировки. Как утверждают авторы канала, экс-ведущая шоу «Орел и решка» получила два штрафа за неуплату налогов.

По данным канала, ФНС прислала Ивлеевой уведомление с требованием в срок заплатить налоговые отчисления, если блогер этого не сделает, то ее счета будут заблокированы, а также ее не выпустят за границу. Канал отмечал, что ей также выписали два штрафа за неуплату налогов на сумму три тысячи рублей.

ФНС заинтересовалась деятельностью Ивлеевой после организованной ею «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор». По информации Telegram-канала Mash, в декабре 2023 года долг Ивлеевой перед ФНС составлял порядка 137 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов за функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год.

Позднее издание KP.RU сообщило, что блогер практически полностью погасила долги перед налоговой. Согласно данным портала, к концу 2023 года она была должна государству 58 тысяч рублей.