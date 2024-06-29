Гитарист «Зверобоя» рассказал историю песни «Моя родина возвращается» Музыкант Иовчев написал песню «Моя родина возвращается» на третий день СВО

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Алексей Иовчев

Гитарист рок-группы «Зверобой» Алексей Иовчев в беседе с RT признался, что написал песню «Моя родина возвращается» на третий день спецоперации. Музыкант рассказал историю ее создания на фестивале «RT.Док: Время наших героев». По словам артиста, его «прошибло» каким-то импульсом.

Я представил себя в кабине танка, БМП, не знаю... Вот этих ребят, которые надели на себя танкошлемы, которые восемь лет ждали того момента, когда они смогут двинуться и начать освобождать свои родные города и поселки, — поделился Иовчев.

Лидер «Зверобоя» Александр Носков поддержал мысль о том, что композиция похожа на песню 1941 года «Священная война». Она известна по первой строчке «Вставай, страна огромная!».

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко ранее заявил, что на Западе больше не смогут работать артисты, которые покинули Россию и критиковали спецоперацию. По его словам, звезды выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой обстановке на родине.

Критик уверен, что артистами воспользовались, и теперь они не нужны. В пример Рудченко привел ситуацию с Чулпан Хаматовой. Продюсер допустил, что теперь актеров и певцов «выживут» из Европы.