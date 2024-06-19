Продюсер объяснил, почему на Западе изменится отношение к артистам из РФ Продюсер Рудченко: в Европе больше не дадут работать российским артистам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

На Западе больше не дадут работать артистам, уехавшим из России и критиковавшим специальную военную операцию, уверен музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что звезды выполнили свою функцию, убедив жителей Европы в тяжелой ситуации в РФ.

С помощью наших артистов нужно было убедить жителей Европы, что в России тяжелая ситуация и они выполнили эту функцию. Ими воспользовались, и теперь они не нужны. Ситуация с Чулпан Хаматовой тому пример. Теперь актеров и певцов выживут из Европы. У них за границей больше не будет никакой работы, — пояснил Рудченко.

Он напомнил, что сначала эти артисты могли зарабатывать на своей антироссийской позиции и думали стать за счет этого «своими». Но, как отметил продюсер, этого никогда не произойдет, потому что они родились и жили в России.

Даже то, что они плюют на свою родину, никак не меняет отношения иностранцев к ним. И те позиции, которые они имели в России, в Европе они никогда не займут. Звездами им там не стать, как бы они слепо в это ни верили, — заключил эксперт.

Латвийский национальный театр ранее отменил гастрольный спектакль Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших» с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова из-за русского языка и ввел мораторий на любые аналогичные постановки до конца СВО. Спектакль должен был пройти в Риге 18 и 19 сентября.