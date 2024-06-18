Хаматову все забыли? Почему ее «отменяют» в Латвии, как она сейчас живет

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Чулпан Хаматова

Спектакль с Чулпан Хаматовой отменили в Латвии, поскольку он оказался «слишком русским». Что произошло, кто и почему ее «отменяет», как она сейчас живет?

Кому удалось «отменить» Хаматову в Латвии

Латвийский национальный театр отменил гастрольный спектакль Дмитрия Крымова из-за русского языка

В Латвийском национальном театре отменили спектакль Дмитрия Крымова «Записки сумасшедших». Постановка с участием Чулпан Хаматовой и Максима Суханова должна была пройти в Риге 18 и 19 сентября. Спектакль должен был идти на русском языке с титрами на латышском. Показ организовали агентство Entracte International и продюсерская компания Art Forte. Директор театра Марис Витолс отметил, что ранее сотрудничество с Крымовым было успешным.

Спектакль с участием Хаматовой и Суханова был посвящен им самим и судьбе всех россиян, которые уехали из России после начала СВО: «два растерянных человека, устроенный быт теперь в прошлом, и героям нужно найти себе применение в чужой стране, новое место в жизни, цели, ориентиры». Спектакль был создан при поддержке британского НКО We Exist!.

Однако планы говорить со сцены в Латвии на русском языке и про россиян вызвали резкое неприятие со стороны латвийских националистов.

«Здравствуйте, Латвийский национальный театр. Требуем отмены спектаклей на русском языке! Неприемлемо!» — написала 16 июня в социальной сети Х (бывший Twitter) поэтесса Лиана Ланга, которую Press.lv называет «главным лицом дерусификации в Латвии».

Уже 17 июня театр отменил постановку и к тому же ввел мораторий на любые постановки на русском языке до конца СВО. 18 июня компания Art Forte заявила, что спектакль состоится, но на другой площадке. Пока что место проведения не называется. Хаматова не комментировала ситуацию с «Записками сумасшедших».

Где сейчас работает Чулпан Хаматова

«Записки сумасшедших» не стал первым отмененным в Латвии спектаклем Хаматовой. В феврале стало известно, что Новый Рижский театр, куда она смогла устроиться после отъезда из России, отменил показ спектакля Gogolis.Nature Morte.

«Это творческая неудача. В театре, как и в жизни, это может случаться время от времени», — заявили в театре.

Фото: Никеричев Андрей/Агентство «Москва» Чулпан Хаматова

Актриса никак не комментировала отмену постановки. Актер Гундарс Аболиньш рассказал в соцсети, что это было решение художественного руководителя театра Алвиса Херманиса, который ранее заявлял, что «все русские несут в себе имперское мышление».

В начале июня 2024 года появилась информация, что Хаматова решила «пересмотреть рабочие отношения» с Новым Рижским театром. Ряд СМИ сообщали об этом как об увольнении, однако в настоящее время ее карточка остается в числе актеров на сайте НРТ.

Чего боится Чулпан Хаматова, что о ней говорят

Российская актриса Виктория Тарасова отметила в интервью NEWS.ru, что ее поразил страх, который демонстрировала покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова в беседе с журналистом Катериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

«Чулпан говорила и прямо тряслась. Будто за ней стадо волков гонится и вот-вот пятку откусит. Какой-то идиотизм. То ты развивала фонд, принимала поддержку, в том числе правительства РФ. И вдруг все для тебя стали резко плохими. Что за перемена? Допустим, даже если ты уехала, приняла решение: сиди там с гордо поднятой головой. Даже у предателя, я думаю, должно присутствовать хоть какое-то достоинство. Нет — она сидит и трясется, трясется», — удивилась Тарасова.

Актриса Яна Поплавская заявила изданию «Абзац», что не удивлена отменой спектакля на русском языке.

«Это смешно: уехавшие деятели страдают от того, что говорят на русском языке, а говорить ни на каком другом они не могут. Та сторона, на которую перебегают предатели, никогда их не уважает и никогда не выполняет данные им обещания. Их нигде не любят и отовсюду гонят. У этих людей нет чести — та же Хаматова постоянно жалуется на жизнь и говорит исключительно о деньгах. Она плачет потому, что цена предательства оказалась низкой», — объявила Поплавская.

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