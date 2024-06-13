Звезда «Глухаря» рассказала о страхе покинувшей Россию Хаматовой Тарасова рассказала, что ее поразил страх Хаматовой во время интервью Гордеевой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чулпан Хаматова

Звезда сериала «Глухарь», актриса Виктория Тарасова рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru в ходе 11-го Забайкальского Международного Кинофестиваля, что ее поразил страх, который демонстрировала покинувшая РФ актриса Чулпан Хаматова в беседе с журналистом Катериной Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). По словам артистки, Хаматова тряслась так, будто за ней «гонятся волки».

Чулпан говорила, и прямо тряслась. Будто за ней стадо волков гонится, и вот-вот пятку откусит. Какой-то идиотизм. То ты развивала фонд, принимала поддержку, в том числе, правительства РФ. И вдруг все для тебя стали резко плохими. Что за перемена? Допустим, даже если ты уехала, приняла решение: сиди там с гордо поднятой головой. Даже у предателя, я думаю, должно присутствовать хоть какое-то достоинство. Нет — она сидит и трясется, трясется, — сказала Тарасова.

Актриса также подчеркнула, что в сфере культуры произошел серьезный раскол с момента начала специальной военной операции, который остается до сих пор. По ее словам, у нее даже происходили конфликты с коллегами, выступавшими против СВО, прямо на рабочем месте.

Я открыто говорила тогда: «Ну не устраивает вас политика России, валите отсюда, мы же не держим никого». Потому что хуже всего, я считаю, тявкать и ничего не делать, это вообще ниже плинтуса. Тявкаешь против, но сидишь в этой стране и зарабатываешь, это какое-то предательство. Езжай на Запад, живи там. Кто-то уехал, — заключила звезда «Глухаря».

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