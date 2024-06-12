Поплавская рассказала, почему Лия Ахеджакова «залегла на дно» Поплавская: Ахеджакова «залегла на дно», так как испугалась проверки МВД России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

Актриса Яна Поплавская предположила в разговоре с «Абзацем», что Лия Ахеджакова испугалась проверки МВД России на дискредитацию РФ, из-за чего прекратила давать публичные комментарии и «залегла на дно». Она назвала звезду сериала «Служебный роман» провокатором и заявила, что она распространяла ложные идеи.

На нее оказало влияние честное возмущение людей, ее зрителей. Она этого не ожидала, потому что чувствовала себя неприкасаемой. Я помню, как люди писали, что она «антинародная актриса». Она сама себе выкопала яму, — сказала Поплавская.

По мнению актрисы, Ахеджакова допустила непростительную ошибку, отвернувшись от своей аудитории и оставив после себя неприятное впечатление.

Агентство ТАСС ранее сообщало, что Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении Ахеджаковой по обвинению в дискредитации Вооруженных сил РФ. По данным ТАСС, поводом послужило появление актрисы на сцене в Бремене с украинским флагом.

Ранее депутат Ольга Германова затронула вопрос о возможной цензуре в отношении культового советского фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». По словам парламентария, корректировки могли бы быть внесены в картину из-за участия в нем актеров, критикующих Россию и специальную военную операция. Речь идет, в частности, об артистке Лие Ахеджаковой.