«У бабушки нет статуса»: почему Ахеджакову не наказали за критику СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лия Ахеджакова

В Госдуме объяснили, почему к актрисе Лии Ахеджаковой не применили санкций после ее критических высказываний о спецоперации. О чем заявили депутаты, что Ахеджакова говорила про СВО, где она сейчас?

Что сказали в Госдуме об Ахеджаковой и ее позиции по СВО

14 февраля состоялось заседание комитета по культуре Государственной думы, в ходе которого депутат Ольга Германова затронула вопрос о возможной цензуре в отношении культового советского фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» По словам парламентария, корректировки могли бы быть внесены в картину из-за участия в нем актеров, критикующих Россию и специальную военную операция. Речь идет, в частности, об артистке Лии Ахеджаковой.

«Мне задали вопрос: вы любите „Иронию судьбы“? А там Лия Ахеджакова играет, сегодня вы ее позицию знаете. Что делать с фильмом?» — обратилась к коллегам Германова.

Председатель комитета Елена Ямпольская ответила, что в этом плане ничего предпринимать не нужно. Она подчеркнула, что у Ахеджаковой нет «никаких статусов».

«Ничего не делать [с фильмом]. И у Ахеджаковой нет никаких статусов. Кто же будет старой бабушке статусы давать. Мы не людоеды же», — передает слова Ямпольской MK.RU.

Что говорила Ахеджакова об СВО

Артистка неоднократно выступала против проведения спецоперации и в различных интервью критиковала действия российских властей. Так, в одной из бесед она публично принесла извинения украинцам и всему миру.

«Я не знаю, за что можно ненавидеть Украину. Ужас!» — говорила Ахеджакова в марте 2022 года.

В сентябре 2023 года сообщалось, что МВД России начало проверку в отношении Ахеджаковой по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ из-за ее выхода на сцену с украинским флагом в немецком Бремене. Артистке грозил штраф или административный арест. С просьбой проверить актрису обратился в МВД глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Сама Ахеджакова заявила, что не выходила на сцену с украинским флагом. Как рассказала звезда «Иронии судьбы», государственный символ ей подсунул «какой-то провокатор».

«Мне какой-то провокатор подавал цветы, и он мне сунул этот флаг. Это было в городе Бремен на поклонах, люди цветами меня засыпали, и с одним букетом оказался [флаг]. Это провокаторы специально сделали», — объяснила она.

Кто критиковал Ахеджакову

Коллега артистки по фильму «Ирония судьбы» Валентина Талызина назвала Ахеджакову «маленькой собачкой, которая до старости щенок».

«Ничего не чувствую, когда эти люди встают на сторону Украины. Во-первых, они, конечно, нехорошие, бессовестные. А потом они не понимают одного — страна находится в тяжелом состоянии, как можно говорить плохо про нее в такое время», — отмечала Талызина.

Звезда классики Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новый приключения Шурика» Наталья Варлей в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» вспомнила, как ее потрясли слова Ахеджаковой: «Надо добить гадину!», сказанные во время расстрела Верховного Совета в 1993 году.

«Сейчас мы начинаем говорить, мол, ах, как ведет себя Ахеджакова! А в прошлом она произнесла свою коронную фразу: „Надо добить гадину!“ Когда стреляли по Верховному Совету, она и сказала: „Добейте гадину“. В 1993 году я дала большое интервью газете, где я сказала, что меня потрясла до того момента любимая актриса Лия Ахеджакова, которая кричала, призывая добить законно избранный парламент из танков. Когда Лии рассказали, что я в интервью произнесла эту фразу, она со свойственной ей „добротой“ сказала: „А кто такая Варлей?“» — рассказала актриса в октябре 2023 года.

Где сейчас Ахеджакова

Актриса не покинула Россию, несмотря на свою позицию. Ахеджакова живет вместе с мужем Владимиром Персияниновым в Москве.

Весной 2023 года Ахеджакова ушла из «Современника». Она написала заявление по собственному желанию после почти 50 лет службы в театре.

Артистка продолжает участвовать в спектаклях, но на территории зарубежных стран.

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