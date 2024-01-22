Артисты в эмиграции обречены? Что сказала Крапивина об уехавших из России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Нателла Крапивина

Артисты и представители шоу-бизнеса страдают больше всех и практически обречены в эмиграции, считает бывший продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина. Что, по ее мнению, теряет артист в эмиграции, почему Алла Пугачева может служить «лакмусом человечности», где она сейчас, что случилось с самой Крапивиной и кто из звезд столкнулся с проблемами, уехав из России?

Что теряет артист в эмиграции

Нателла Крапивина в своем канале YouTube опубликовала ток-шоу, посвященное проблеме эмиграции и родины. Продюсер указала, что наиболее пострадавшими из уехавших она считает артистов.

«Артист в эмиграции практически обречен. <...> Проработав огромное количество лет продюсером, я прекрасно понимаю, каким образом и на протяжении скольких лет нарабатывается такой капитал, как зритель и зрительская любовь. <...> Представьте, что вы годами накапливали на счетах деньги, собирали по крупице, по доллару, и в какой-то момент, когда вы вдруг почувствовали себя уверенными, <...> вдруг все счета оказываются заблокированными и вы снова чувствуете себя абсолютно нищими и обездоленными. Вот примерно то же чувствуют артисты, покинувшие свою привычную среду», — считает Крапивина.

Экс-продюсер Лободы подчеркнула, что любому артисту необходима аудитория, которая его знает.

«Что бы не говорили о том, что „артист везде найдет свою публику“ — нет, это не так», — заявила Крапивина.

Она с возмущением отозвалась о «личностях, которые именуют себя журналистами» и ругают уехавших артистов, утверждая, что тем за рубежом предстоит «вместо больших залов петь на вокзалах, в подземных переходах и в ресторанах для 20 человек». Крапивина предположила, что журналисты делают это, «чтобы самоутверждаться» за счет звезд.

Что такое «лакмус человечности»

Нателла Крапивина назвала показательным примером отношение к примадонне российской эстрады Алле Пугачевой. Певицу она сравнила со «скифским золотом» и напомнила, что «Брежнев был мелким политическим деятелем в эпоху Пугачевой».

«Я вижу, как те, кто еще недавно вздрагивал, когда за несколько километров слышал шорох шин приближающегося авто Аллы Борисовны и даже боялся посмотреть в ее сторону — сегодня сидят в эфирах и поносят ее. Е-мое, что вообще не так с этим миром? Когда произошел этот слом и мы поняли, что в принципе так можно?» — задалась вопросом Крапивина.

Отношение к Пугачевой экс-продюсер назвала «лакмусом человечности».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

Что сейчас с Аллой Пугачевой

После того как Минюст внес Максим Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в список иноагентов, Алла Пугачева вместе с мужем переехала в Израиль в сентябре 2022 года. С того момента артистка дважды возвращалась в Россию.

По данным KP.RU, у исполнительницы есть две квартиры в Нью-Йорке, одна из которых была оформлена на внука — музыканта Никиту Преснякова. За кем числятся другие апартаменты, неизвестно.

Кто из артистов столкнулся с проблемами в эмиграции

Многие из уехавших из России звезд шоу-бизнеса столкнулись с невозможностью получать привычные доходы. Среди них оказался Галкин, который столкнулся с отменой концертов в Казахстане и Таиланде. Кроме того, в ОАЭ его оштрафовали на 100 тыс. дирхамов (2,4 млн рублей) из-за антироссийских политических высказываний на концерте.

В Таиланде отменили запланированный на 25 января гала-ужин с бывшей подопечной Нателлы Крапивиной, украинской певицей Светланой Лободой. Причины организаторы не назвали. Как отмечает Readovka, в Таиланде также перенесли концерт рэпера Оксимирона (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также отменили выступление комика Руслана Белого (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Актерам, уехавшим за границу, также приходится менять привычный образ жизни. Известный скандальными выходками Алексей Панин после переезда в США жаловался, что ему «постоянно не хватает денег». В поисках подработки он рекламирует компанию автопроката, которая принадлежит его знакомому, и ведет игру «Мафия» в стиле «назад в 90-е» в лос-анджелесском ресторане Casey’s Pub.

Где сейчас Крапивина

Нателла Крапивина более 10 лет оставалась музыкальным продюсером Светланы Лободы. Сотрудничество закончилось в 2021 году, когда Крапивина в соцсетях оскорбила Филиппа Киркорова из-за его сотрудничества с блогером Давидом Манукяном (DAVA). После гневного ответа Киркорова продюсер заявила, что уходит из шоу-бизнеса.

Msk1.ru отмечает, что в феврале 2022 года Нателла Крапивина выступила против СВО, заявив при этом, что считает себя «патриоткой и России, и Украины».

В настоящее время Нателла Крапивина не проживает на Украине. В ее соцсетях появлялись фотографии из Израиля и стран Европы.

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