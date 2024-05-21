Пятая колонна в Мосгордуме? Как экс-помощник Рашкина связан с иноагентами

Фото: t.me/stepanovnick*

Николай Степанов

Полиция пришла с обыском к помощнику депутата Мосгордумы Николаю Степанову и выбила дверь. Что случилось, кто такой Степанов, в чем его подозревают, как он связан с антироссийской оппозицией?

Что случилось, кто сообщил об обыске

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов рассказал в своем Telegram-канале, что неизвестные «ломятся» в дверь квартиры Степанова.

«Степанов мне позвонил, сообщил, что уже 20 минут ему звонят в дверь какие-то люди. И что он вызвал наряд полиции. В этот момент я услышал, как выламывают дверь, кричат: „Руки за голову!“ — и связь оборвалась», — пересказал парламентарий слова муниципального депутата совета Щукино от КПРФ Андрея Гребенника.

В правоохранительных органах сообщили, что пришли к Степанову с обыском, дверь пришлось взломать. Телеканал РЕН-ТВ опубликовал кадры из квартиры помощника депутата.

«Степанов подозревается в связях с беглым политиком Ильей Пономаревым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В отношении Пономарева из-за связей со спецслужбами Украины следственными органами возбужден ряд уголовных дел, в том числе о госизмене (275 УК РФ) и оправдании терроризма (205.2 УК РФ)», — отметили силовики.

Кто такой Николай Степанов

Николай Степанов состоит в КПРФ, ранее был главой муниципального собрания по району Сокол. Кроме того, он работал помощником экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина, которого осенью 2021 года лишили депутатского мандата и приговорили к трем годам условного лишения свободы по делу о незаконной охоте на лося.

Тогда Степанов стал помощником депутата Госдумы Сергея Левченко и помощником депутата Мосгордумы Виктора Максимова, а также сам собирался баллотироваться в Мосгордуму.

Следствие считает, что Степанов участвовал в Съезде народных депутатов (признан в РФ нежелательной организацией). Съезд позиционирует себя как «российский парламент переходного периода», использует бело-сине-белый флаг. Кроме Пономарева, в организации состоят экс-депутаты Госдумы Александр Осовцов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Геннадий Гудков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), журналист Марк Фейгин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также спикер террористической организации «Легион «Свобода России» (признан террористической организацией, запрещен в России), известный под позывным Цезарь (Максимилиан Андронников).

Фото: Пресс-служба МГК КПРФ Николай Степанов

Как отмечает Telegram-канал «Агентство новостей политики», Степанов вел активную борьбу за власть в КПРФ.

«Степанов был помощником Рашкина, а два месяца назад был автором попытки переворота в горкоме КПРФ по Москве, где фракция революционеров потребовала от руководства партии начать гражданскую войну против капитала, буржуазии и сторонников СВО», — пишет автор канала.

Как Степанов связан с антироссийской оппозицией

Блогер Сергей Колясников, известный как Zergulio, напомнил, что Николая Степанова видели на форуме российской оппозиции в Литве. Он привел фото, на котором кандидат в депутаты Мосгордумы оказался в кадре с союзником «Легиона «Свобода России» Пономаревым и членом Координационного совета российской оппозиции гроссмейстером Гарри Каспаровым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В ноябре 2023 года внимание к появлению Степанова на форуме «Свободной России» (внесена Минюстом РФ в список нежелательных организаций) привлек вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.

В ответ Степанов подал к Медведеву иск «о защите чести, достоинства и деловой репутации». По его словам, это «спланированная атака», а с гроссмейстером-оппозиционером Пономаревым, которого Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов, он якобы не общался, а «просто подошел сфотографироваться, поскольку в детстве играл в шахматы».

«В курсе ли нынешние коммунисты? Конечно же, они в курсе. Они даже хотели наградить его грамотой Мосгордумы, уж не знаю за что. Могут ли в КПРФ перепроверить, бывал ли Степанов на форумах, а в частности на том, где принимали решение о создании так называемого Списка Путина? Да без проблем. Так что да, все всё знают. Почему так? Вопрос к коммунистам. Но тут важнее другое. Общается ли по сей день Степанов с создателем „Легиона „Свобода России“, причастным также к убийству Дарьи Дугиной, живущим в Киеве Ильей Пономаревым? Вот это на самом деле интересно. Впрочем, это вопрос не мой. Это вопрос к соответствующим службам», — написал в своем Telegram-канале депутат Медведев.

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