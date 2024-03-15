ФСБ разоблачает диверсантов: как украинские спецслужбы вербуют россиян

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали в Москве мужчину, который собирал и запускал БПЛА у военных объектов Минобороны РФ. Что об этом известно, какую задачу поставили злоумышленнику украинские спецслужбы, где еще в России задерживали подобных диверсантов?

Что известно о задержании украинского агента в Москве

О задержании жителя Москвы по подозрению в совершении государственной измены сообщается на официальном сайте Федеральной службы безопасности (ФСБ). Согласно версии следствия, мужчина сам установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций.

«На начальном этапе по их указанию задержанный выполнял проверочные задания, осуществляя пропагандистскую деятельность, обращенную на дискредитацию специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, отправляя кураторам фото- и видеоотчеты о проделанной работе», — отмечается в соответствующей публикации.

После этого злоумышленник получил от украинских кураторов задание, направленное на противодействие российским системам ПВО. Так, мужчина осуществлял сборку и запуск беспилотных летательных аппаратов для создания ложных целей в непосредственной близости от объектов Министерства обороны России.

Следственное управление ФСБ возбудило в отношении фигуранта уголовное дело по ст. 275 УК РФ «Государственная измена». Мужчине избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

«В ходе следственных действий задержанный дал признательные показания, указал точное местоположение схрона с компонентами, которые он использовал для изготовления орудий преступления. Все вещественные доказательства были обнаружены и изъяты сотрудниками ФСБ России. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — подчеркивается на сайте службы.

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Взяли прямо в трусах

Также ФСБ опубликовала видео задержания подозреваемого и следственных действий с его участием. На представленных кадрах видно, что фигуранта задержали прямо в трусах, когда он находился в частном доме ночью.

После задержания мужчина рассказал, что выполнял задания по указанию кураторов из «Легиона „Свобода России“» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). На размещенных в Сети кадрах запечатлено, как он показывает силовикам место хранения компонентов для изготовления беспилотников.

Каких еще диверсантов недавно задержали

Спецслужбы регулярно выявляют граждан, которые пошли по пути госизмены и стали сотрудничать с украинской стороной с целью совершения диверсий и терактов на территории России. К примеру, 15 марта в ФСБ сообщили о задержании в Белгородской области россиянки по подозрению в подготовке диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта в регионе.

Уточняется, что женщина незаконно приобрела взрывное устройство и планировала подорвать ж/д пути. Против нее было возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении взрывчатых веществ и подготовке к теракту. Подозреваемой грозит лишение свободы до 20 лет.

«Задержана с поличным при подготовке к совершению диверсии на одном из объектов железнодорожного транспорта. Фигурант по заданию украинских спецслужб незаконно приобрела взрывное устройство и планировала совершить подрыв железнодорожных путей, проходящих по территории Белгородской области», — говорится в релизе ФСБ.

14 марта в Петербурге силовики задержали участников законспирированной ячейки «Русского добровольческого корпуса» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Злоумышленники планировали отправить для российских военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, продукты, отравленные высокотоксичным веществом, в интересах Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории города Санкт-Петербурга вскрыта и пресечена противоправная деятельность действующей в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины законспирированной ячейки украинской военизированной организации „Русский добровольческий корпус“», — говорится в сообщении.

Также задержанные проводили на территории Петербурга и Ленинградской области разведку для последующей подготовки терактов. В отношении злоумышленников были возбуждены уголовные дела по статье об участии в деятельности террористической организации.

13 марта в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали россиянина по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Мужчина собирал разведданные. Иные подробности не приводятся.

«Установлено, что россиянин поддерживал конфиденциальный контакт с представителем Службы безопасности Украины с целью оказания содействия в осуществлении разведывательной деятельности против безопасности Российской Федерации. Подозреваемый задержан», — уточнили в ФСБ.

Против задержанного возбудили уголовное дело по статье о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией. Наказание по данной статье предусматривает до восьми лет тюремного заключения.

В начале марта силовики раскрыли украинского агента в Запорожской области. Мужчина занимался сбором информации о расположении и характеристиках российских войск для Службы безопасности Украины (СБУ).

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости

«По заданию СБУ житель региона осуществлял сбор и передачу своему куратору сведений о местах дислокации и передвижениях подразделений Вооруженных сил Российской Федерации для дальнейшего нанесения по ним ракетно-бомбовых ударов», — говорится в сообщении УФСБ России по Запорожской области.

Задержанный имеет гражданство Украины, при обысках были найдены свидетельства, подтверждающие его вину в инкриминируемых преступлениях. На допросе мужчина заявил, что с ним связались сотрудники СБУ и, прислав небольшую сумму, предложили поработать на нужды ВСУ. Теперь ему грозит до 20 лет по делу о шпионаже.

Как спецслужбы Украины вербуют россиян

В конце августа прошлого года сотрудники ФСБ заявили о раскрытии всех поджогов, совершенных диверсантами на территории страны. По данным силовиков, за каждой диверсией стояли украинские спецслужбы, которые вербовали россиян в Сети, обещая быстрый заработок. Кураторы уверяли завербованных, что при поимке тем грозил бы максимум штраф, но на деле они получили до 19 лет лишения свободы по статьям о диверсии или теракте.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко считает, что спецслужбы Украины могут завербовать человека, если он готов продаться или «испугаться до смерти».

«Вербуют на деньгах, на испуге или шантаже, на женщине и еще на идеях», — заявил он в беседе с изданием fedpress.ru.

Если человека пытаются склонить к предательству, то нужно сразу идти к силовикам, указывает Тимошенко.

«Пугать могут тем, что с родственниками что-то сотворят. Но в этом случае все зависит от человека. Приди и скажи: „Ко мне пришли, меня пытаются склонить к чему-то, угрожают тем, что порешат моих родственников“. Пусть силовики займутся», — добавил полковник.

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