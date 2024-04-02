Госдума рассмотрит законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах Глава СРЗП Миронов внес в ГД проект о запрете иноагентам участвовать в выборах

Фото: duma.gov.ru

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, запрещающий иностранным агентам участвовать в российских выборах любого уровня. Инициатива принадлежит лидеру партии «Справедливая Россия – За правду» Сергею Миронову и первому замруководителя фракции Дмитрию Гусеву, сообщили в пресс-службе партии.

Учитывая, что значительная часть лиц, внесенных в реестр иностранных агентов, в настоящее время проживает за рубежом, выступает с антироссийских позиций, поддерживает, в том числе и материально Вооруженные силы Украины, нужно ограничить избирательное право данной категории лиц, — считает Миронов.

Депутаты СРЗП считают, что иноагенты не должны иметь право избираться на любые выборные должности в России. Как подчеркнул Гусев, в случае участия в выборах они будут отстаивать иностранные интересы.

Такие вредители нам не нужны. Необходим заслон, — добавил Гусев.

В свою очередь помощница Гусева рассказала в беседе с NEWS.ru, что законопроект отправлен на доработку. Кроме того, по ее словам, уточняется содержание проекта и состав авторов.

В конце марта телеведущая и актриса Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) сообщила о планах баллотироваться в Мосгордуму. По ее словам, она и еще 44 лица, признанные в России иностранными агентами, в сентябре 2024 года примут участие в выборах. Таким образом она решила проверить, не дискриминирует ли подобный статус ее права, пояснила артистка.