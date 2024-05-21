Юрист раскрыл, что грозит экс-помощнику бывшего депутата ГД Рашкина Юрист Салкин: экс-помощнику Рашкина может грозить до шести лет тюрьмы

Фото: Valery Rashkin/Global Look Press

Валерий Рашкин

Экс-главе муниципального собрания района Сокол и бывшему помощнику экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина Николаю Степанову может грозить от двух до шести лет тюрьмы, предположил в беседе с NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, суд может назначить такое наказание, если действия Степанова квалифицируют как участие в экстремистском сообществе или в деятельности организации, которая должна быть ликвидирована по решению суда.

Сам факт связи с «опальным» бывшим депутатом Госдумы не является преступлением. Однако следствие может подобрать удобную статью, например, участие в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, наказание — от 2 до 6 лет лишения свободы) или участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации, — пояснил юрист.

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов ранее сообщил, что в Москве полиция ворвалась в квартиру Степанова. По его словам, депутат совета Щукино Андрей Гребенник позвонил представителям горкома и сообщил о визите правоохранителей к однопартийцу. По некоторым данным, обыски у бывшего помощника Рашкина связаны с расследованием уголовного дела в отношении Ильи Пономарева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).