В КПРФ заявили о визите полиции к экс-мундепу Николаю Степанову Депутат Парфенов: полиция ворвалась в квартиру экс-мундепа от КПРФ Степанова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы от КПРФ Денис Парфенов сообщил в своем Telegram-канале, что в Москве полиция ворвалась в квартиру Николая Степанова — экс-главы муниципального собрания района Сокол и бывшего помощника депутата Валерия Рашкина. По его словам, депутат совета Щукино Андрей Гребенник позвонил представителям горкома и сообщил о визите правоохранителей к однопартийцу.

Степанов мне позвонил, сообщил, что уже 20 минут ему звонят в дверь какие-то люди. И что он вызвал наряд полиции. В этот момент я услышал, как выламывают дверь, кричат: «Руки на голову!» и связь оборвалась, — рассказал Гребенник представителям горкома партии по телефону, утверждает Парфенов.

Ранее сообщалось, что Валерию Рашкину отказали в условно-досрочном освобождении от наказания по делу о незаконной охоте. Мосгорсуд решил, что он неправильно составил ходатайство об УДО, с которым обращался в Кунцевский райсуд, поэтому решение нижестоящей инстанции подлежит отмене.

29 октября 2021 года Рашкина задержали в Саратовской области. В автомобиле, за рулем которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Он объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом ее стоянки он якобы обнаружил мертвого лося. Распоряжение о возбуждении уголовного дела в отношении Рашкина отдал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.