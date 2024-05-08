Мосгордума лишила депутата-иноагента мандата за прогулы Мосгордума досрочно прекратила полномочия депутата-иноагента Евгения Ступина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московская городская дума на заседании, трансляция которого ведется на YouTube-канале городского парламента, приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Ступина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). За лишение парламентария мандата проголосовали 28 депутатов, против — пять. Причиной стали регулярные прогулы заседаний.

В соответствии с законом города Москвы от 13 июля 1994 года № 14-60 «О статусе депутата Московской городской думы» решение о досрочном прекращении полномочий депутата Московской городской думы оформляется постановлением Московской городской думы, — говорится в тексте документа.

Причиной лишения мандата стало отсутствие Ступина на заседаниях думы с сентября 2023 года. Депутаты сочли, что у него не было для этого уважительной причины. Сам парламентарий с августа 2023 года находится за границей.

Ступин был депутатом от КПРФ, его исключили из партии в марте 2023 года. Сам парламентарий утверждал, что причиной такого решения стало подписание письма против проведения военной операции на Украине. В июне 2023-го Минюст России включил Ступина в реестр иностранных агентов, а в сентябре он сообщил, что покинул страну.

Мосгорсуд ранее утвердил штраф в размере 30 тысяч рублей журналисту Матвею Ганапольскому (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который ему назначили в сентябре 2023 года. Причиной штрафа стало отсутствие плашки иностранного агента в материалах.