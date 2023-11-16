Капустин из РДК получил пожизненное за теракт под Брянском: что он сделал Главарь РДК получил пожизненный срок за нападение на Брянскую область

Фото: armyinform.com.ua/CC BY 4.0/wikipedia/commons

Денис Капустин

Военный суд в Москве заочно приговорил к пожизненному заключению россиянина Дениса Капустина за участие в нападении на Брянскую область 2 марта 2023 года. Кто он такой, что совершил, что за организацию возглавляет и где может находиться сейчас?

Кто такой Денис Капустин

Денис Капустин был осужден в качестве основателя и командира «Русского добровольческого корпуса» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), который совершил в 2023 году несколько террористических нападений на населенные пункты в России.

«Капустину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы заочно», — сообщили в суде.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал Капустина, ему предъявлено обвинение в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ), попытке совершения террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном обороте оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), создании террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ). Он был объявлен в международный розыск.

Что произошло в Брянской области

Утром 2 марта 2023 года РДК совершил нападение на населенные пункты Любечане и Сушаны в Брянской области. В ходе теракта боевики ворвались в населенные пункты, где записали пропагандистские видео с призывом присоединяться к группировке. По данным губернатора Александра Богомаза, в ходе нападения погибли два человека, в результате обстрела в Сушанах сгорел дом.

Дело о нападении на Брянскую область расследовала ФСБ России. Следствие установило, что Денис Капустин был организатором и непосредственным участником нападения. ФСБ также считает Дениса Капустина причастным к покушению на российского бизнесмена Константина Малофеева, к автомобилю которого было прикреплено СВУ, а также к попытке теракта на нефтегазовом объекте в Волгоградской области.

Фото: ФСБ РФ

Чем занимался Капустин

По данным Spiegel, семья Капустина имеет еврейское происхождение, что позволило им репатриироваться в Германию в 2001 году. При этом, как выяснила «Новая газета», Министерство внутренних дел германской земли Северный Рейн-Вестфалия назвало Дениса Капустина «одним из самых влиятельных неонацистских активистов» в Германии, известным под псевдонимом White Rex («Белый царь»). Он активно распространял неонацистскую атрибутику и, по данным властей, смог перевести культуру боев без правил в среде неонацистов на профессиональную основу. Кроме того, он тренировал членов ультраправой партии в Швейцарии и был активным околофутбольным хулиганом, заявляя при этом, что футбол его не интересует и он приходит ради драк.

В России в начале 2010-х годов Денис Никитин занимался организацией турниров по боям без правил под названием «Дух воина», в которых принимали участие неонацисты. Капустин переехал на Украину в 2017 году и уже в следующем году был задержан правоохранителями за производство наркотиков.

После начала специальной военной операции ВС РФ на Украине в 2022 году Капустин организовал РДК для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Группировка была тесно связана с украинским полком «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Участники РДК рассказали СМИ, что в 2022 году «успели побывать на всех фронтах, кроме Харькова». До ноября формирование находилось на Запорожском фронте вместе с 98-м батальоном территориальной обороны «Азов Днепр».

Фото: armyinform.com.ua/CC BY 4.0/wikipedia/commons Денис Капустин (в центре)

Где сейчас Капустин

В конце октября 2023 года РДК сообщал, что принимает участие в боевых действиях под Авдеевкой, в районе коксохимического завода. Кроме того, в ноябре публиковались видео боевых действий, сделанные, по словам РДК, на Сватовском направлении.

При этом Капустин в сообщениях пресс-службы появляется только в интервью журналистам, внесенным в РФ в списки иноагентов, а также пропагандистских материалах, в том числе снятых в лагере для российских военнопленных.

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