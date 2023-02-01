Основанный Каспаровым форум признан нежелательной в России организацией Генпрокуратура признала литовский Форум свободной России нежелательной организацией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура РФ признала литовский Форум свободной России, основанный шахматистом Гарри Каспаровым, нежелательной в России организацией, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Деятельность организации представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации, информация об этом направлена в Минюст России для включения сведений в соответствующий перечень.

Установлено, что деятельность иностранной неправительственной организации «Форум свободной России» (Литовская Республика) представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании деятельности литовской организации нежелательной на территории Российской Федерации, — сказано в сообщении.

Ранее Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность компании Medusa Project, владеющей изданием «Медуза» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). В ведомстве заявили, что она несет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Журналисты издания назвали такое решение давлением на независимые медиа и заверили, что продолжат работу.

Юрист Екатерина Нечаева позже заявила, что подписка на рассылки и сообщения от портала «Медуза» могут быть расценены как участие в организации, а потому от них нужно отписаться. Она подчеркнула, что за само прочтение материалов ответственности никакой нет, однако она может наступить после репоста публикаций или внесения пожертвований.