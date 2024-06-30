Обыски у брата Галкина, съемки сына Макаревича: как живут родные иноагентов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press/ТАСС

Андрей Макаревич, Максим Галкин

24 июня прокуратура Москвы потребовала возбудить дело против рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента. Артист часто публикует посты в соцсетях без упоминания своего статуса. Моргенштерн, как и некоторые другие звезды, резко высказавшиеся о специальной военной операции, находится за границей. Не все иноагенты уехали из России вместе с семьями. NEWS.ru узнал, как живут их родственники и остались ли они в РФ.

Моргенштерн бросил брата в РФ

В 2021 году глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками. Как рассказал рэпер в интервью, бывший пиар-директор Артем Клюшин запугал его 15-летним тюремным сроком и настоял на его отъезде из России. В 2022 году Алишера признали иноагентом.

22-летний сводный брат рэпера Ролан Валеев остался на родине. Сейчас молодой человек живет и учится в Уфе, родном городе Моргенштерна. Он давно не общается с Алишером.

«Пару лет назад я написал Алишеру, что хотел бы возобновить общение. Он тогда ответил, что не против, и мы обменялись телефонами, но дальше этого не пошло. Около года назад он был в Уфе, и я предложил встретиться, потусить вместе, но Алишер не захотел», — рассказал Ролан в интервью KP.RU в 2021 году.

Марина Моргенштерн, мать исполнителя, владела цветочным бизнесом. Она поставляла букеты крупным государственным организациям. Так она заработала миллионы. В 2017 году Марину признали банкротом. Тогда она распродала все имущество и уехала жить в Испанию, где находится и сейчас. Отец Алишера Тагир Валеев не принимал участия в воспитании сына и скончался, когда будущему рэперу было 11 лет.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алишер Моргенштерн

Лазарева и Шац развелись после отъезда из РФ

В январе 2024 года Татьяна Лазарева и Михаил Шац сообщили о разводе. Телеведущая и комик состояли в браке 26 лет. Сейчас Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) проживает в Испании, а Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — в США.

Татьяна уехала за границу после начала СВО. В феврале 2022 года, когда началась спецоперация, телеведущая находилась в Киеве. В соцсетях звезда писала о гуманитарной катастрофе на Украине. Она рассказывала, что аптеки и продовольственные магазины работают с перебоями. Лазарева смогла покинуть Киев и уехать в Испанию.

Жизнь в Европе немного разочаровала звезду. Татьяна писала в соцсетях об испанской безработице и дискриминации россиян. Несмотря на то что Лазарева два года живет за границей, она пока не продала недвижимость в Москве.

Шац сначала переехал к жене в Испанию, но после разрыва с ней отправился в Израиль. Сейчас он говорит, что разочаровался в еврейском государстве. В подкасте на YouTube-канале «Шалом, тыкверим!» комик негативно высказался об израильской бюрократии и политиках.

За время брака у Лазаревой и Шаца родились трое детей — Соня, Антонина и Степан. Дети сейчас тоже проживают не в России. Соня и Степан находятся в Португалии и строят музыкальную карьеру, младшая дочь Антонина заканчивает школу в Англии. Как сказал Шац в подкасте YouTube-канала Sheinkin40, он редко видится с ней и считает этот факт «негативным последствием эмиграции».

Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Татьяна Лазарева и Михаил Шац

Кто из детей Макаревича остался в России

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) живет с женой и сыном в Израиле. Артист не поддержал спецоперацию на Украине и выпустил две антироссийские песни «Моя страна сошла с ума» и «Я расскажу вам про страну». Музыкант и его супруга Эйнат Кляйн переехали в еврейское государство в 2022-м, чтобы их ребенок появился там на свет.

30 марта 2022 года у них родился сын Эйтан. Артист хотел, чтобы имя сына было созвучно с именем жены. Известно, что супруги не собираются оформлять сыну российское гражданство.

У Макаревича есть еще трое взрослых детей. 46-летняя внебрачная дочь Макаревича Дана замужем за американцем и много лет живет в США. Его 24-летняя дочь Анна живет в Москве и учится на химическом факультете МГУ, 36-летний сын Иван тоже работает в российской столице — играет в театре и снимается в кино. В 2023 году он сыграл в эпизоде сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Макаревич

Обыски у брата Галкина

После начала СВО семья юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) — жена Алла Пугачева, дети Лиза и Гарри — уехала в Израиль. В России остался брат артиста Дмитрий Галкин.

В июне 2024 года у родственника юмориста прошли обыски. К организации ООО «Оружейные мастерские», учредителем которой является Галкин-старший, подали иск в размере 2,1 млн рублей. По данным источника в правоохранительных органах, причиной обысков стало сокрытие Дмитрием израильского гражданства. Сейчас бизнесмен находится на Кипре.

Также у Галкина есть двоюродный брат Павел Шаров. В 2022 году он проживал в Днепропетровске. Где он находится сейчас — неизвестно.

Бывшая жена Смольянинова тайно вышла замуж

Сегодня актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) проживает в Латвии. В 2023 году артист заявил, что готов воевать за Украину. Его высказывание сочли экстремистским, поэтому он вряд ли вернется на родину, так как в России его могут судить из-за дискредитации ВС РФ.

В браке со звездой «Папиных дочек» Дарьей Мельниковой у Артура родились двое сыновей — Артур и Марк. Все они проживают в России. Развод актрисы со Смольяниновым состоялся в 2021 году. Бывшая жена актера часто лестно высказывается о родине и русской культуре.

«Я именно сейчас, как никогда, ощутила потребность в русской культуре и необходимость быть нужной в этом месте, где мы есть. Никто в эмиграции не найдет себе таких условий, такой работы, как в России. Хотя мы видим разные примеры, все это сложно. Поэтому большинство артистов остаются здесь и продолжают здесь работать. И хотели бы продолжать работать, пока это безопасно и возможно», — делилась в интервью для YouTube-канала POPCAKE Дарья.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Дарья Мельникова

Мать Смольянинова Мария тоже осталась в России. Она старается всячески выгораживать сына. По мнению Марии, СМИ неправильно трактуют мысли Артура. «Вы все кусочки из контекста выдергиваете и потом переписываете», — заявляла женщина.

Недавно Мельникова тайно вышла замуж и стала мамой в третий раз. 19 июня на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) знаменитость разместила ролик, в котором она показала подготовленный для возлюбленного подарок. В конце видео Дарью сняли с новорожденным малышом на руках.

С кем остался сын Прусикина

Солист группы Little Big Илья Прусикин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) живет вместе с вокалисткой Софьей Таюрской в США.

В 2020 году на YouTube-канале бывшей жены Прусикина Иры Смелой вышел ролик, в котором она заявила о разводе. От первого брака у Ильи растет сын Добрыня. Он живет вместе с Ирой и ее новым парнем в России. Периодически мальчик летает в США к папе.

В мае 2024 года в аккаунте Таюрской появилась фотография, на которой она запечатлена с округлившимся животом. Пользователи разделились на два лагеря: некоторые посчитали, что Софья действительно беременна, другие утверждали, что пара всегда любила провокации и эта фотография не является исключением. 28 мая музыканты выложили снимки с тура по Северной Америке, которые подтверждают «интересное положение» солистки.

Фото: Максим Блинов/РИА новости Илья Прусикин

Несут ли родственники иноагентов ответственность за их слова

NEWS.ru поговорил с главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным. Он считает, что родственников иноагентов могут притеснять, только если они не поддерживают политику РФ.

«Если у родственников позиция пророссийская, то никто их притеснять не будет. Если они поддерживают своих родных, братьев, сестер и прочих людей, которые приобрели этот статус [иноагента], то притеснения будут. Есть такое понятие „общественное порицание“, которое никто не отменял», — поделился он.

Также Бородин считает, что родственникам иноагентов нужно заявлять об источниках доходов. «Все эти иноагенты, предатели родины уезжают из страны, а здесь имеют источник дохода. То есть оформляют все на своих родственников и подставных людей. Они (родственники. — NEWS.ru) должны и обязаны указывать свой доход, источник финансирования, как они вообще зарабатывают, на что они живут», — считает Бородин.

Он напомнил, что средства, направленные иноагентами родственникам, могут быть расценены как иностранное финансирование. В итоге близких могут признать аффилированными лицами, что несет за собой множество проблем с законодательством.

По мнению Бородина, иноагенты ведут себя крайне эгоистично по отношению к близким и часто не думают о последствиях высказываний против РФ. «Они должны прекрасно понимать, когда такие [антироссийские] высказывания делают, что у них есть родственники, которые будут постоянно под микроскопом. Они должны осознавать, что из-за их действий и высказываний могут пострадать другие люди», — резюмировал Бородин.

Читайте также:

Отказ от шуток про РФ, статус иноагента: где сейчас комик Александр Гудков

Почему «Би-2» отменили концерт в Турции? Есть ли шанс вернуться на сцену

Составлен список российских звезд, которые могут стать иноагентами