Netflix создаст бюджетную версию своего сервиса

Фото: Martin Klimek/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская компания Netflix заявила, что договорилась с американской Microsoft о создании бюджетной версии своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Об этом сообщает пресс-служба компании, пишет ТАСС.

В апреле мы объявили, что представим новый, более дешевый план подписки с просмотром рекламы для потребителей в дополнение к уже существующим планам без рекламы. Сегодня рады сообщить, что мы выбрали Microsoft в качестве партнера по международной рекламе и продажам, — говорится в сообщении компании.

В Netflix считают, что новый вариант сервиса даст подписчикам ещё больше выбора. Компании получат возможности по рекламе, которые в несколько раз превосходят телевидение.

В мае стриминговый сервис Netflix сократил около 150 сотрудников, чтобы снизить расходы после ухода с российского рынка. Это около 2% всех американских работников компании, а сокращения коснулись всех отделов.