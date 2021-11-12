Названы время и место прощания с писателем Виктором Коклюшкиным

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в беседе с NEWS.ru назвал скончавшегося писателя-сатирика Виктора Коклюшкина очень добрым человеком и рассказал о своём общении с другими представителями российского юмористического цеха. С Юрием Гальцевым, по словам Данилко, его связывают хорошие отношения, а вот Роман Карцев «терпеть не мог» Сердючку, признался артист.

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, в беседе с NEWS.ru назвал скончавшегося писателя-сатирика Виктора Коклюшкина очень добрым человеком и рассказал о своём общении с другими представителями российского...