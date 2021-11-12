Названы время и место прощания с писателем Виктором Коклюшкиным
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
23:43, 12 ноября 2021
Фото: Anton Belitsky/Global Look Press
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Прощание с писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным состоится 14 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к семье писателя.
Прощание состоится 14 ноября в 12:00 в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ, — сказал собеседник агентства.
О смерти Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Ему было 75 лет. Причиной смерти называется острая сердечная недостаточность.
Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную деятельность начал в 1969 году, его юмористические рассказы публиковались в «Литературной газете» и других изданиях. С 1980 года Коклюшкин начал писать юмористические тексты для эстрадных артистов. Также выступал с ними сам.