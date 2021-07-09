Названа причина смерти 35-летней военной журналистки из Донбасса

Военный корреспондент портала «Русская весна», много лет работавшая в Донбассе, Екатерина Катина (настоящая фамилия Василенко) скончалась 9 июля в возрасте 35 лет, написала в своём Telegram-канале журналистка Юлия Витязева. Она добавила, что причиной стал «тяжелейший инсульт». Коллеги называли её «Рыжая с камерой».

Катя носилась по передовой и снимала свои репортажи из окопов. Две недели назад она пожаловалась на плохое самочувствие. Но, получив экстренную помощь, помчалась снимать дальше. <...> У Кати случился тяжелейший инсульт, — отметила Витязева.

На смерть Катиной отреагировали многие её коллеги по цеху. Журналист и телеведущий «России 1» Андрей Медведев в своём Telegram-канале напомнил , что в сентября 2019-го под Донецком погиб её жених — снайпер Андрей Куцкий (позывной Скрипач).

Теперь вот Катя Катина ушла. Я не знал её лично, но всегда читал её канал, смотрел репортажи. Крутая была и настоящая, — заявил Медведев.

В Telegram-канале Wargonzo (проект военкора Семёна Пегова) говорится , что «не было окопа, где она не побывала», имея в виду боевые действия на юго-востоке Украины.

Сейчас больно от того, что мы все не сделали больше, чтобы её спасти. Царствие небесное, Катя! Бог любит рыжих, — отметил Пегов.

Российский военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале назвал Катину «красивой, активной, ершистой», но «настоящей».

Катю жалко. Очень жалко. Она была реальным репортёром, — подчеркнул Сладков.

На сайте «Русской весны» отметили , что Катина умела оказаться в эпицентре событий первой, причём там, куда «нормального человека» не пустит инстинкт самосохранения.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность создания ещё одного формата по урегулированию ситуации в Донбассе, который будет работать параллельно с «нормандским». Он считает, что в рамках «нормандского формата» идёт пробуксовка.