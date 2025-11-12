Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 ноября 2025 в 11:42

Началось прощание с Владимиром Симоновым

В Театре имени Вахтангова началось прощание с актером Владимиром Симоновым

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Москве проходит церемония прощания с народным артистом России Владимиром Симоновым. В эти минуты в Государственном академическом театре имени Вахтангова коллеги, друзья и поклонники приходят проститься с великим актером, передает корреспондент NEWS.ru.

Прощание проходит с 11:00 до 13:00 в историческом здании на Арбате, где Симонов служил более 40 лет. После гражданской панихиды его похоронят на Троекуровском кладбище.

Симонов скончался на 69-м году жизни после продолжительной болезни. Несмотря на тяжелый недуг, он до последних дней выходил на сцену родного театра. Выпускник Щукинского училища 1980 года, он вошел в историю российского театра и кино, сыграв в таких спектаклях, как «Война и мир», «Дядя Ваня», «Чайка», и фильмах «Граница: Таежный роман», «Дети Арбата», «Перевал Дятлова».

Актер был четыре раза женат, у него осталось четверо детей. Его последней супругой стала актриса Яна Соболевская, подарившая ему дочь в поздние годы жизни.

Ранее кинопродюсер Сергей Сенин заявил, что любимым спектаклем актрисы Людмилы Гурченко с участием Симонова был «Дядя Ваня». По словам вдовца певицы, которые приводит корреспондент NEWS.ru, он был грандиозным артистом.

