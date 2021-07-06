«Сумасшедшая цифра»: Меньшов не рассчитывал прожить так долго

Ушедший из жизни 5 июля советский и российский режиссёр Владимир Меньшов в эфире шоу «Судьба человека» на «России 1» в 2019 году признавался, что не рассчитывал дожить до 80, на тот момент, лет. Эфир доступен на YouTube. Юбилей он назвал «сумасшедшей цифрой».

Выпуск вышел 17 сентября — в день рождения мэтра. Тогда он отметил, что думал, что доживёт только до 60 лет.

По всем наследственным признакам я должен был дожить до 60. Папа умер в 62, мама — в 58, — подчёркивал актёр.

О смерти Владимира Меньшова на 82-м году жизни от коронавируса стало известно 5 июля. Кинорежиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище. Соболезнования дочери Владимира Меньшова выразили многие деятели культуры и шоу-бизнеса: телеведущие Юлия Высоцкая и Яна Чурикова, актрисы Алёна Бабенко и Мария Кожевникова, певица Наталья Подольская, шоумен Тимур Родригез.

Россиянам Меньшов известен как режиссёр культовых советских фильмов. Он снял такие киноленты, как «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и другие. Владимир Валентинович является народным артистом РСФСР, членом Союза кинематографистов РФ, а также лауреатом множества премий, среди которых Государственная премия СССР и «Оскар» за ленту «Москва слезам не верит» в 1981 году в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее на уход Меньшова из жизни отреагировал актёр Александр Михайлов, сыгравший главную роль в его фильме «Любовь и голуби». Он назвал смерть Владимира Меньшова «мощнейшим ударом» и рассказал, что их дружба с режиссёром длилась 40 лет.