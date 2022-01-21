Baza: актёра Куравлёва перевели из больницы в хоспис

Российский актёр Леонид Куравлёв был переведён из больницы в Коммунарке в Первый Московский хоспис имени В. В. Миллионщиковой, сообщает Telegram-канал Baza. У артиста ранее обнаружили вирусно-бактериальную пневмонию, из-за которой его лёгкие были поражены на 30%. Врачам удалось справиться с пневмонией, но впоследствии Куравлёву присвоили паллиативный статус. У актёра есть неизлечимая болезнь. Точный диагноз пока не сообщается.

Спустя две недели пневмонию в Коммунарке вылечили. Куравлёва осмотрели неврологи. Однако в итоге артисту присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис им. В. В. Миллионщиковой, — передаёт Baza.

Ранее cын 85-летнего Куравлёва Василий сообщил, что врачи лечили артиста от пневмонии. Тесты на COVID-19 были отрицательными.

Куравлёв находился в четвёртой реанимации городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. Артист дышал при помощи кислородной маски. У него также было диагностировано тяжёлое поражение головного мозга, есть проблемы с речью и памятью.

Из-за нарушения функций глотания Куравлёву сделали экстренную операцию на желудке.

Ранее сотрудники дома престарелых «Идиллия» в Москве показали палату, где до госпитализации в Коммунарке находился Куравлёв. По их словам, актёра привезли в учреждение сын и дочь.