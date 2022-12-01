Композиторов обяжут иметь высшее образование Минтруда добавило профессию композитора в трудовое законодательство

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Министерство труда и соцразвития 25 октября утвердило профессиональный стандарт композиторов, благодаря которому эта профессия получила официальный статус, которого до этого не имела, сообщает «Парламентская газета». Теперь композиторы смогут получить предусмотренные трудовым законодательством социальные гарантии, также в правовом поле обозначили функции этой профессии и требование к ее представителям иметь высшее образование. Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что данное требование логично и оправдано.

Как профессионал человек обязан иметь высшее образование. Но это не значит, что человек, который пишет стихи, должен иметь высшее образование в литературном институте, — уточнила парламентарий.

Среди умений композитора в нормативном документе указаны следующие способности: умение анализировать концепцию произведения и сочетать аудио и визуальный ряд, оценивать качество музыки, «соединять звуковые объекты, синтезированные и трансформированные в едином музыкальном тематическом поле». Помимо того, представитель данной профессии должен уметь подбирать исполнительский состав. Высшее образование выступает для композитора гарантией его навыков мелодического и ритмического оформления произведения, уточнило издание.

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре Денис Майданов ранее выступил с предложением обязать телевизионные каналы и радиостанции транслировать в эфире больше русской народной музыки. По мнению парламентария, «таких артистов много, однако их мастерство не находит дорогу к массовому зрителю».