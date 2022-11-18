Балалайка-шоу: Госдума может обязать ТВ показывать больше народной музыки Депутат Денис Майданов считает, что русские народные песни и танцы недостаточно представлены на телевидении и радио

Фото: Оргкомитет конкурса «Музыка и Развитие»

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре Денис Майданов выступил с предложением обязать телевизионные каналы и радиостанции транслировать в эфире больше русской народной музыки. По мнению парламентария, «таких артистов много, однако их мастерство не находит дорогу к массовому зрителю». Чем вызвана эта инициатива, можно и нужно ли заставлять продюсеров менять программную политику и чем народники могут удивить страну— в материале NEWS.ru.

«Нам 30 лет навязывалось, что народная музыка — это лубок»

Предложение Дениса Майданова прозвучало на пресс-конференции по случаю старта финала и Гала-концерта Международного детского музыкального конкурса народных исполнителей в Москве «МиР — Музыка и Развитие» (директор конкурса — продюсер Александр Яковлев, конкурс проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив). Для участия в финале в Москву приехали около 500 детей-народников из более чем 100 городов России, включая ДНР, а также из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Сирии. Всего же в конкурсе в этом году приняли участие более семи тысяч детей.

Приветствуя участников от лица организаторов, Денис Майданов напомнил о задачах конкурса: раскрыть таланты юных артистов и «поломать стереотип о том, что народные исполнители и народная музыка — это якобы лубок и какая-то глухая Россия». Музыкант посетовал, что в эфирах отечественных телеканалов и радиостанций «практически не уделяется внимания народному исполнительству». По его мнению, это связано с тем, что «на протяжении последних 30 лет нам, русским людям, навязывалась западная идеология».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Денис Майданов

Мы уже понимаем, что это настоящая культурная война с их стороны. Есть расхожее выражение: если хочешь победить государство, нужно прежде всего вычистить его культуру. Этот принцип реализовывался Западом в нашей стране на протяжении всех последних 30 лет, — отметил Денис Майданов.

Майданов привел в пример Францию, где, по его словам, существует обязательное квотирование на звучание в теле- и радиоэфирах музыки на французском языке, «причем именно народного жанра».

Во Франции не может быть такого, чтобы англоязычных песен было больше, чем франкоязычных. Надо внимательно пересмотреть и переслушать песни российского эфира и подсчитать, какие песни там звучат и в каком соотношении, — предложил депутат.

Денис Майданов заявил, что по итогам мониторинга он намерен «выйти с законодательной инициативой обязать руководство российских медиа в определенном объеме ставить в эфир творчество народных исполнителей». По его словам, артисты с гуслями и балалайками — современные и прогрессивные люди. Но «пока народное творчество не будет звучать в прайм-таймах федеральных каналов и радиоэфире, модным ему не стать».

Нужно делать, может быть, даже со стороны государства искусственный спрос. То есть принудительно больше народного творчества отправлять в эфир различных медиа. И тогда уже государство начнет само создавать этот интерес. А если мы и дальше будем закрывать двери перед народным творчеством, называя его лубком и музыкой бабушек — конечно, тогда и не удастся [возродить интерес к народной культуре], — отметил Майданов.

Адвокат Жорин: приказной порядок может привести к обратному эффекту

По мнению известного адвоката Сергея Жорина, «если такой закон будет принят, то, конечно, российские медиа будут вынуждены его исполнять». В разговоре с NEWS.ru юрист выразил опасения, что «приказной порядок» может привести к обратному эффекту и оттолкнуть зрителей от телеканалов и радиостанций, которые начнут в большом объеме транслировать народные песни и танцы после долгого перерыва.

Фото: Оргкомитет конкурса «Музыка и Развитие»

Доля телевидения относительно всего медиапространства существенно сократилась за последние годы и продолжает стремительно сокращаться, аудитория уходит в интернет. Поэтому если закон будет принят и он обяжет, к примеру, телеканалы это делать, то они не станут нарушать закон. Но это может ударить в первую очередь по самим телеканалам — люди еще меньше будут смотреть их. За исключением, может быть, тех, кто живет в глуши без интернета, — допустил адвокат.

Владимир Девятов: в России 3,5 млн детей-народников, и среди них есть гении

Народный артист России Владимир Девятов, работающий в жанре народной песни 40 лет, заявил NEWS.ru, что «всеми руками и ногами» поддерживает идею Дениса Майданова. По его словам, он отлично знаком с проблемой, так как недавно защитил в Российском гуманитарном университете диссертацию на тему сохранения и популяризации русской песни.

Исполнителей народной песни и народного танца, действительно, с большой неохотой принимают на телевизионных каналах. Телеканалы заточены на рейтинг, а поскольку народники лет 25–30 практически не появляются на ТВ, зрители не знают о них, — объяснил артист.

Ссылаясь на опрос ВЦИОМа, данные которого он использовал в своей диссертации, Владимир Девятов опроверг представление об уходе телеаудитории в интернет.

Телевидение охватывает 60–65% населения страны, затем идет интернет — 25–30%, радио и печатные издания — 5–7%. Поэтому когда телевидение называют якобы устаревшей системой распространения информации, это не совсем верно, — подчеркнул Девятов.

Он напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2022-й Годом культурного наследия народов России, вследствие чего «телевидение уже стало обращать больше внимания на традиционную народную культуру».

Если в прошлом году традиционная народная культура — народная музыка, народная песня и народные танцы — на всех каналах телевидения в совокупности составляла 0,7% от всего эфирного времени, то в этом году показатель составил уже 2%, — порадовался Девятов.

Артист напомнил, что 4 ноября, в День народного единства телеканал «Россия» посвятил народной музыке целый праздничный концерт. Правда, большинство выступивших в нем исполнителей «были возрастными и не народниками, например, Лев Лещенко, Олег Газманов».

Народников там не было, но народная песня хотя бы зазвучала. Это уже прекрасно. И просмотры по итогам этого концерта великолепны — около 18% зрителей страны, это очень хорошая цифра с учетом средней «доли» в 11–12%. Это означает, что народ хочет слушать народную музыку, — сделал вывод Владимир Девятов.

Фото: Оргкомитет конкурса «Музыка и Развитие»

Музыкант призвал не забывать высказывание академика Дмитрия Лихачева (1906–1999) о том, что «народная традиционная культура — это защитная скорлупа менталитета нации». Девятов предложил создать на канале «Россия» редакцию народного творчества, которая, по его мнению, «должна иметь свое эфирное время, бюджет и штат профессионалов, хорошо разбирающихся в народной музыке».

По словам артиста, в России порядка 3,5 млн детей и подростков, играющих на народных музыкальных инструментах и поющих народные песни. И среди них «есть абсолютные гении».