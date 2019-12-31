https://static.news.ru/photo/8830ec52-2baf-11ea-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александра Мудрац/ТАСС

Авиаперевозчик «Россия» будет использовать персонажей мультфильма «Маша и Медведь» анимационной студии Animaccord в рекламе.

По контракту будут создаваться ролики и также совместная продукция обеих компаний, сообщает агентство «Москва».

Одно из будущих тематических видео расскажет в интерактивной форме о возможности авиаперевозок из российских городов-миллионников в Европу через Санкт-Петербург. Запись будет доступна уже в канун Нового года.

В 2020 году компания Animaccord также произведёт короткий анимационный эпизод в поддержку одного из главных приоритетов «России» — безопасности пассажиров на борту самолёта, где главные герои, Маша и Медведь, в своей уникальной развлекательной манере будут демонстрировать правила безопасности во время полёта, — рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В совместную продукцию «России» и Animaccord войдут сувениры, которые будут раздаваться пассажирам на борту самолётов с середины 2020 года.

Как писал NEWS.ru, аудитория официальных каналов анимационного сериала «Маша и Медведь» на испанском и английском языках на YouTube достигла 10 млн подписчиков у каждого. Видеохостинг в связи с этим наградил каналы премией Diamond Creator Award («Бриллиантовая кнопка»).