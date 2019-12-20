https://static.news.ru/photo/8695310a-24a2-11ea-b09f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Маша и Медведь/facebook.com

Аудитория официальных каналов анимационного сериала «Маша и Медведь» на испанском и английском языках на YouTube достигла 10 млн подписчиков у каждого. Видеохостинг в связи с этим наградил каналы премией Diamond Creator Award («Бриллиантовая кнопка»).

Представители компании — правообладателя мультсериала Animaccord рассказали об этом ТАСС. Они отметили, что русскоязычный канал получил аналогичную награду ещё в 2017 году. Также в компании сообщили, что «Маша и Медведь» стал первый анимационным проектом из РФ, который смог добиться такого размера иностранной аудитории.

В июле, как передавал NEWS.ru, эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube и вошёл в топ-5 по этому показателю, став единственным мультфильмом в окружении музыкальных видео в списке лидеров.