Аудитория официальных каналов анимационного сериала «Маша и Медведь» на испанском и английском языках на YouTube достигла 10 млн подписчиков у каждого. Видеохостинг в связи с этим наградил каналы премией Diamond Creator Award («Бриллиантовая кнопка»).
Представители компании — правообладателя мультсериала Animaccord
В июле, как передавал NEWS.ru, эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube и вошёл в топ-5 по этому показателю, став единственным мультфильмом в окружении музыкальных видео в списке лидеров.
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