Хабенский, молодая жена, дети-актеры: как сейчас живет актер Михаил Трухин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Михаил Трухин

Заслуженный артист России Михаил Трухин продолжает сниматься в кино и играть в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Трухин

Михаил Трухин родился 28 октября 1971 года в Петрозаводске. Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии.

Актер снимался в картинах «Афганский излом», «Циники», «Ключ», «Улицы разбитых фонарей», «Хрусталев, „Убойная сила“, „Дети Арбата“, „Ленинград“, „Сумасшедшая любовь“, На игре», «Чужие крылья», «Волчий остров», «Измены», «Лучше не бывает», «Ивановы-Ивановы», «Твою мать!», «Гости из прошлого», «Последний аксель», Сваты-7», «Алиса не может ждать» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Трухина

Первой женой Михаила Трухина была Любовь Ельцева, с которой он учился на параллельном курсе. В браке родились сын Егор и дочь Дарья. Они оба стали артистами.

«И Егор, и Дарья все детство провели там же, где и я, — в Театре юношеского творчества, ТЮТе. Оттуда вышло огромное количество небессмысленных в этой профессии людей», — делился Трухин.

Вторая жена — актриса Анна Нестерцова, которая младше его на 14 лет. В 2008 году у пары родилась дочь Софья.

«Аня из Санкт-Петербурга, но училась на актерском в ГИТИСе, какое-то время даже что-то играла во МХАТе, в массовке бегала. Потом она поняла, что лишняя в этой истории, и освободила место. Создала свой бизнес, подняла его с нуля и успешно этим занимается. Организует праздники, у нее несколько сегментов — детский, взрослый, корпоративный. И каждый сегмент развивается стремительно, несмотря на пандемию, несмотря на утонувший вместе со всеми декорациями стоимостью четыре миллиона рублей склад. Ничего, идем дальше, улыбаемся и машем… Ее девиз такой. Жена не унывает. А мои рефлексии гасит из огнетушителя», — отмечал артист.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Михаил Трухин и Константин Хабенский в спектакле «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена»

Что Трухин говорил о Хабенском и Почеренкове

Михаил Трухин со студенческих лет дружит с народными артистами России Константином Хабенским и Михаилом Пореченковым.

«Наша дружба родилась из бедного, полуголодного студенчества, из пьянок студенческих, из ночных репетиций. Из нехватки денег, из стреляний сигарет, из дележа барышень. Мне кажется, у всех студентов дружба вырастает из этого. А потом нас связывали уже более серьезные вещи, иногда очень тяжелые физически. Потому что на том же „В ожидании Годо“, который шел без антракта, мы с Костей не сходили со сцены и теряли по полтора-два килограмма за спектакль. А потом у нас еще был спектакль „Войцек“, с которым мы объездили всю фестивальную Европу. Когда ты людей видишь постоянно, практически не расстаешься с ними, из этого и складывается дружба. Мы почти родственники. Уже разговариваем на своем птичьем языке, многим иногда непонятном», — рассказывал он в интервью 7days.ru.

Чем сейчас занимается Трухин

Михаил Трухин продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановке «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена».

В 2023 году артист снялся в картинах «Библиотекарь», «Котострофа» и «Ивановы-Ивановы. Новогодние каникулы». В скором времени также должны выйти ленты «Огниво» и «Макрон» с его участием.

Трухин отмечал, что не представляет, чем может заниматься, помимо актерства.

«На моем веку было столько кризисов, что пальцев на руках не хватит. И в такие моменты мне всегда кажется, что профессия не та… Но есть проблема: не представляю, чем еще мог бы заниматься. Я ведь не бизнесмен ни разу. Знаю, люди зарабатывают в соцсетях. Это вообще на 100% не мое, это очень скучно», — рассуждал он.

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