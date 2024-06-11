Слова об Украине, развод с Ходоркайте, театр: куда пропал Ярослав Бойко

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press

Ярослав Бойко

Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил об Украине, почему развелся с женой?

Чем известен Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве.

После девятого класса он поступил в механико-металлургический техникум, однако вскоре бросил учебу и ушел в армию. Служил в Пограничных войсках КГБ СССР.

Вернувшись со службы, Бойко встретил подругу юности, которая поступала в театральный институт, и решил составить ей компанию. В итоге его приятельницу не зачислили в вуз, а сам Бойко стал студентом Киевского театрального института имени Карпенко-Карого.

Проучившись в институте несколько лет, он ушел из него, поскольку там преподавали на украинском языке, который он практически не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ.

Артист снимался в картинах «Страна глухих», «Самозванцы», «Чистый понедельник», «Сыщики», «В августе 44-го», «Подозрение», «Клетка», «Небо. Самолет. Девушка», «Дронго», «Радости и печали маленького города», «Неотложка», «Всегда говори „всегда“», «Курсанты», «Наваждение», «Граф Крестовский», «Охота на асфальте», «Одна тень на двоих», «Вызов», «Срочно в номер», «Анна Каренина», «Пари на любовь», «Одну тебя люблю», «Домработница», «Шерлок Холмс», «Берега любви», «В шаге от рая», «С небес на землю» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Фото: Gennadii Sergeev/Global Look Press Ярослав Бойко

Что известно о личной жизни Бойко

Ярослав Бойко в 1998 году женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родились сын Максим и дочь Эмилия.

В 2001 году Бойко закрутил роман с народной артисткой России Евгенией Добровольской. Они познакомились на съемках фильма «Подозрение». Она родила ему внебрачного сына Яна.

Однако тогда Бойко удалось сохранить отношения с женой, поскольку Ходоркайте смогла простить измену.

«У нас все хорошо. Эту ситуацию мы с женой даже не обсуждали. Телец и Лев — это всегда сложно. Но ревности со стороны жены не было никогда, ну не показывала она по крайней мере. Она все понимает про мою профессию. Я часто уезжаю надолго: восемь месяцев в Киеве, полгода в Минске, наездами жил, на расстоянии все хорошо», — утверждал артист в программе «Судьба человека».

В 2022 году супруги развелись. По словам Бойко, они с Ходоркайте смогли остаться друзьями.

Актеру также приписывали роман с коллегой по сериалу «Всегда говори „всегда“» Марией Порошиной, но он эти слухи опровергал.

«Конечно, ничего не было. Это все глупости. Мы давно привыкли к этому», — комментировал он.

Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, однако считает себя русским, так как на протяжении многих лет живет в России. По словам актера, на родине его давно воспринимают как чужого.

«Приезжаю туда — „О, москаль приехал“. В Москве — „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — рассказывал Бойко KP.RU.

Свою маму актер давно перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — говорил он в 2015 году.

Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Трое на качелях» и «Как попасть в рай».

В 2023 году актер также снялся в сериалах «Акушерка. Побочный эффект», «Всем по 50» и «Школа женского счастья».

Читайте также:

Донбасс, отрыв груди, слова о Ветрове: где сейчас актриса Карина Зверева

«Не отрекусь от своих убеждений»: как живет Андрей Кайков, мнение об СВО

Слова об СВО, родные на Украине, дети: где сейчас актриса Ольга Ломоносова