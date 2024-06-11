Донбасс, отрыв груди, слова о Ветрове: где сейчас актриса Карина Зверева

Фото: Legion-media/persona.ru

Карина Зверева

Актриса Карина Зверева обрела популярность благодаря съемкам в юмористических программах «Аншлаг» и «Однажды в России». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Карина Зверева

Карина Зверева (при рождении — Марина, сменила имя после достижения совершеннолетия) родилась 2 июня 1977 года в Санкт-Петербурге, окончила Гуманитарный университет «Менеджмент в шоу-бизнесе» по специальности «продюсер шоу-бизнеса».

Творческая карьера артистки началась с работы ассистенткой комика Геннадия Ветрова. Со временем она стала выходить на сцену в образе девочки Ляли и Музы Петровны Шальных. Затем выступала в «Аншлаге», «Комнате смеха» и других юмористических передачах.

Зверева дебютировала на телевидении в 2007 году в сериале «Кровавая Мэри». Также она снималась в проектах «Москвичи», «Анекдоты-2», «Студия 17», «СашаТаня», «Дружба народов», «Стройка», «Одноклассники», «Вдова», «Метод», «Отель Элеон».

Что известно о личной жизни Карины Зверевой

Карина Зверева в 1997 году вышла замуж за артиста эстрады Геннадия Ветрова, который был старше ее на 19 лет. Пара развелась в 2011 году. По словам артистки, у них с бывшим мужем была гармония лишь в творчестве.

В 2015 году Зверева начала встречаться с фитнес-тренером Рафаэлем Хусяиновым, который младше ее на девять лет. В 2017 году у пары родился сын Эрнест, но спустя время они расстались. Артистка жалеет, что не стала матерью в более раннем возрасте.

«Я очень жалею, что поздно родила и что не настояла с Геной по молодости, по глупости. Понюхала сцену, и понеслось — гастроли. У него уже дочка была, и он особо не настаивал. Ну успеем. А когда решили... Дети рождаются в любви. И вот сейчас, когда сын растет, он каждый день меняется. Мне хочется еще и еще маленького человека вырастить со своей личностью», — сказала она Пятому каналу.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Карина Зверева

Что Карина Зверева говорила о Донбассе

Карина Зверева признавалась, что общается с артистами, которые ездят с концертами в Донецк и Луганск. По словам артистки, их рассказы о жизни местных заставили ее задуматься о том, что люди в других регионах не ценят того, что у них есть.

«Ехала с Сашей Обласовым, актером. И он часто ездит в Донецк с программами каким-то. Говорит, уезжать оттуда не хочет — военные действия не идут, но там все вдруг вспомнили человеческое, вообще ценности жизни. А мы не ценим, что у нас есть вода, свет. Один раз в Москве вырубили свет — мы пропали, нет сотовой связи. Мы же сейчас не живем без интернета, без телефона», — пояснила она.

Чем сейчас занимается Карина Зверева

Карина Зверева в 47 лет продолжает творческую карьеру. Она выступает на сцене в московских театрах и гастролирует по России со спектаклями. На настоящий момент артистка снимается в главной роли для сериала «Милая», а также числится в актерском составе проектов «Беспринципные-4», «Мальчишник», «Полярный-4», премьера которых запланировала на 2024 год.

В 2023 году Карина Зверева призналась, что из-за увлечения фитнесом и йогой в процессе тренировки у нее однажды отошел имплант в груди.

«Я настолько практиковалась, что оторвала себе грудь. Имплант вырвала, который мне поставили под мышцу. Но я сначала не поняла, что оторвала грудь, не почувствовала. На следующий день одна грудь увеличилась», — рассказывала артистка.

После инцидента Зверева думала об удалении имплантов, однако в итоге решила их оставить. Она обратилась к пластическому хирургу за помощью.

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