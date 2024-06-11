Алла Пугачева: последние новости 11 июня, безденежье, концерт для россиян

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Агентство «Москва»

Алла Пугачева

Народная артистка СССР Алла Пугачева из-за финансовых проблем готова рассмотреть выступления для россиян за 100 млн рублей. Что об этом известно, какие еще новости выходили о Примадонне на сегодня?

Правда ли, что у Пугачевой заканчиваются деньги

Алла Пугачева стала записывать песни и готова выступать для частных заказчиков за пределами России, потому что «сидит без денег», сообщает KP.RU. По данным издания, к директору исполнительницы обратился журналист и пранкер Сорян и предложил ей спеть на дне рождения российского частного инвестора в Турции за крупный гонорар. Директор исполнительницы оказалась заинтересована предложением.

«Я представляю одного частного инвестора, у которого будет день рождения в Турции через два месяца. Возможно ли Аллу Борисовну пригласить?» — спросил у представителя Пугачевой пранкер.

Блогер обратил внимание, что ранее на подобные предложения представители Примадонны бросали трубки, а сейчас выразили готовность рассмотреть вариант выступления Пугачевой за 100 млн рублей.

«Раньше директора Пугачевой сразу бросали трубки, когда слышали подобные предложения, а сейчас уже нет. Вероятно, у Аллы Борисовны заканчиваются деньги», — предположил Сорян.

Кто занял место Пугачевой на российской эстраде

Место Аллы Пугачевой на российской эстраде занял народный артист РФ Филипп Киркоров, заявила певица Татьяна Буланова. Она считает певца «нормальным преемником» Примадонны.

«Примадон, конечно. Он же сам объявил, что он теперь Примадон. Нормальный преемник. Хотя, конечно, по правде говоря, Алла Борисовна Пугачева — единственный артист в своем роде. И Филипп Киркоров — единственный артист в своем роде», — уточнила Буланова.

При этом певица указала, что не понимает моды на звания среди коллег по шоу-бизнесу. Булановой чужды такие статусы, как «примадонна», «императрица», «король» и прочие.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Почему Гагарина не хочет быть новой Пугачевой

Певица Полина Гагарина заявила, что не стремится стать новой Аллой Пугачевой на эстраде. Отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru, артистка подчеркнула, что не является «заменителем» кого-либо.

«Я не заменитель никого. Я сама по себе. Меня зовут Полина Гагарина. Это мои настоящие имя и фамилия. Я делаю, что люблю и без чего жить не могу. Мне не нужны какие-то статусы и звания „королева“ или „царица“. Мне вполне достаточно моего имени и фамилии. Я не для этого училась», — заявила исполнительница.

Что известно о проблемах со здоровьем у Пугачевой

У Аллы Пугачевой начались проблемы со здоровьем из-за высокой температуры на Кипре, где артистка сейчас находится с семьей, сообщает Telegram-канал «НеМалахов». По его данным, из-за погодных условий у 75-летней исполнительницы опухают ноги и «нет сил ходить».

«На этой неделе там был рекорд температуры для начала июня за всю историю наблюдений — 43 градуса жары. Сейчас похолодало до 32 градусов, но легче больной артистке не становится», — говорится в сообщении канала.

На фоне возникших проблем Алла Пугачева приняла решение переехать в Юрмалу, где у нее есть вилла, уточнили авторы «НеМалахова».

Читайте также:

Королевская семья Британии: последние новости, Карл III угрожает Гарри

SHAMAN: последние новости 11 июня, слезы на концерте, критика Новикова

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 11 июня, фото, видео