Афганистан, смерть отца, дружба с Киркоровым: как живет певица Ани Лорак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ани Лорак

Украинская певица Каролина Куек (Ани Лорак) вернулась на российское телевидение в 2023 году. Где в ближайшее время состоятся ее выступления, что известно о личной жизни и политической позиции артистки?

Чем известна Лорак

Ани Лорак родилась 27 сентября 1978 года в украинском городе Кицмань. Ее псевдоним — обратное прочтение ее имени Каролина.

Родители будущей певицы расстались еще до ее рождения. Помимо Лорак, в семье было три брата. Ее детство прошло в нищете: мама полностью отдавалась работе, чтобы прокормить ее и братьев, поэтому в шесть лет была вынуждена отдать дочь в школу-интернат. Она воспитывалась там до седьмого класса.

«Мама решила отдать в интернат меня и моего старшего брата, она была матерью-одиночкой, ей было тяжело с нами. Мы виделись по выходным. Я понимала, что дома не было еды. Вообще я была рада, что еду в интернат, ведь там хорошо кормили, одевали и было много друзей. Помню, как папа посещал меня в интернате. В мой день рождения забирал под расписку на все выходные, вел в „Детский мир“ и говорил: „Выбирай, что захочешь“. И покупал куклу или ручки, карандаши, альбомы. Отец приносил в мою жизнь праздник», — вспоминала артистка.

В 1992 году Лорак победила в черновицком фестивале «Первоцвет». На конкурсе она познакомилась с продюсером Юрием Фалесой и подписала свой первый музыкальный контракт.

Известность певице в 1995 году принесла российская программа «Утренняя звезда».

В 1999 году Лорак стала самой молодой заслуженной артисткой Украины. В том же году она познакомилась с композитором Игорем Крутым и начала работать с ним.

В 2008 году Лорак представляла Украину на Евровидении и заняла второе место. Ее продюсером на конкурсе выступал народный артист России Филипп Киркоров, с которым она дружит по сей день. Музыкант является крестным отцом ее дочки Софии.

«Филипп появился в тот момент моей жизни, когда я нуждалась, это было Евровидение. Он просто на себя взвалил все — подготовку, работу, продюсирование. Признаться, я не избалована вниманием и заботой. Я прожила очень непростое детство, сложную жизнь. И вдруг появляется человек, тебя окутывает вниманием и заботой, искренним отношением. Это обескураживает», — рассказывала Лорак в интервью Алене Жигаловой.

Сейчас артистка продолжает выпускать песни и гастролировать.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Ани Лорак

Что известно о личной жизни Лорак

Ани Лорак была замужем один раз — за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. В браке родилась дочь София.

Супруги расстались из-за измен предпринимателя.

«Развод был мучительный. Не верю, когда кто-то говорит, что он прошел приятно и легко. Любой развод — это трагедия, это больно, это печально, это разочарование. Я оптимист, до последнего пыталась вырулить и убеждала себя, что все будет хорошо, все образуется. Ведь многие семьи так живут. В какой-то период колебания были. Все-таки мы прожили вместе с бывшим мужем 14 лет. Это очень много, целая жизнь. Настоящие чувства были. Уж точно, когда принимала решение связать свою жизнь с этим человеком, то не думала о том, что когда-либо окажусь в такой ситуации», — признавалась исполнительница.

Налчаджиоглу после расставания подал в суд на раздел имущества, но в итоге они с Лорак заключили мировое соглашение.

После развода певица некоторое время встречалась с продюсером Егором Глебом, который был моложе нее на 14 лет.

В начале 2023 года Лорак раскрыла имя своего нового возлюбленного — им стал инструктор по йоге и духовный практик Исаак Виджраку. Он живет на Ибице.

«Мы познакомились в Греции, но отношения уже развивались в Испании. Его зовут Исаак, он с Ибицы. Я стала изучать этого человека, потому что он меня заинтересовал видением энергии и мировосприятием. Он очень интересный. Сам глубокий, умный, харизматичный и очень душевный. Такое было первое впечатление. А потом, уже в процессе нашего путешествия по поиску себя, я стала раскрывать его новые грани. Появились чувства», — рассказывала артистка в интервью Алене Жигаловой.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Певица Ани Лорак с супругом Муратом Налчаджиоглу

Какие трагедии происходили в жизни Лорак

Старший брат Ани Лорак Сергей погиб во время боевых действий в Афганистане.

«В тот день, когда, исполняя интернациональный долг, в Афганистане погиб мой брат, мое сердце разрывалось на части, я не понимала „за что?“ Привезли цинковый гроб, который даже не разрешили открыть. Я кричала, что это неправда. Когда гроб уже опускали в землю, я бросилась прямо в могилу, я упала в эту яму. Я только помню, что меня достали и сделали какой-то укол. Я думаю до сих пор, что он со мной, потому что когда я уснула, мне ночью приснился сон. Он сказал: „Я не умер. Никому не верь, я всегда буду с тобой“. Эта поддержка от меня не ушла, она по сей день со мной, и во все сложные моменты жизни он всегда дает мне силы», — делилась она в программе «Судьба человека».

В апреле 2024 года Лорак также сообщила о смерти своего отца.

«Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце», — написала певица в соцсетях.

Как Лорак относится к спецоперации

После начала спецоперации Ани Лорак почти год не выходила на связь с поклонниками. После того, как выступления артистки стали отменять, она обозначила свою позицию.

Лорак не стала критиковать проведение СВО. Певица заявила, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, однако именно в РФ она стала большой звездой.

Также исполнительница опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что она спонсировала Вооруженные силы Украины.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Лорак

Летом 2023 года Ани Лорак вернулась на российское телевидение и вновь стала давать концерты. Ее ближайшие выступления состоятся в Москве (12 июля, 26 октября) и Перми (19 ноября).

В текущем году артистка также приняла участие в шоу «Маска». Она выступала в костюме Кота и заняла второе место.

«Мне не привыкать получать серебро, на Евровидении в 2008 году было то же самое. Главное, что я знаю, что я в сердцах моих поклонников. Эта любовь для меня значит гораздо больше, чем призовые места», — высказывалась певица.

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