«Всегда в моем сердце»: Ани Лорак сообщила о смерти близкого человека Отец Ани Лорак умер в возрасте 77 лет

45-летняя украинская певица Ани Лорак в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) сообщила о смерти 77-летнего отца Мирослава Ивановича. Она поделилась архивным черно-белым фото из своего детства, на котором стоит вместе с ним. В подписи к снимку Лорак призналась, что отец навсегда останется в ее сердце.

Прощай, папа… Ты всегда в моем сердце, — написала Лорак под фото.





Ранее Лорак рассказала о недопонимании в отношениях с 12-летней дочерью Софией, которая демонстрирует «непростой характер». По словам певицы, девочка, рожденная от турка Мурата Налчаджиоглу, проявляет неуступчивость и «горячую южную кровь». Лорак подчеркнула, что девочка переживает переходный возраст.

До этого Лорак подала заявление на получение гражданства России. О причинах, которые побудили украинскую певицу сделать этот шаг, не сообщалось. Изначально Лорак готовилась получить гражданство России с осени 2022 года, когда Киев ввел против нее санкции из-за выступлений в России.



Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Лорак прошла «все необходимые проверки» и чиста перед Россией. Тем не менее он рекомендовал певице выполнить важное условие перед получением российского паспорта — откровенно заявить о своем отношении к спецоперации ВС РФ на Украине.