Стало известно, сколько денег собрали в прокате все фильмы «Форсаж»

https://static.news.ru/photo/5a4b80fa-bc62-11eb-9bc2-96000091f725_660.jpg Фото: Universal Pictures/ZUMAPRESS.com/Global Look Pres

Все фильмы франшизы «Форсаж» собрали в общей сложности уже более $6 млрд. Хороший старт «Форсаж 9» пополнил в премьерные выходные копилку на $162,4 млн, передаёт Deadline.

Лучше всего новый фильм смотрели в Китае — за выходные набралось $135 млн. При этом среди самых успешных стартов студии Universal на этом рынке «Форсаж 9» занял второе место. Местные эксперты прогнозируют , что эта часть покажет в Китае неплохой результат в условиях пандемии — $250 млн. Отмечается, что ни одному голливудскому фильму пока не удавалось собрать такую сумму в эпоху коронавируса.

Актёр и исполнитель главной роли Вин Дизель ранее заявил, что его интересуют только ощущения зрителей от кинопросмотра. По его словам, прибыль в период пандемии не сильно волнует — «Форсаж 9» вышел именно тогда, когда смотреть картины стало невыносимо и все соскучились по кинотеатрам. По мнению Вин Дизеля, именно благодаря им «мы любим кино», благодаря эмоциям от большого экрана.

Ранее стало известно, как новинку оценили западные кинокритики. Фильм вышел в мировой прокат 19 мая.