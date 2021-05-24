Стало известно, сколько денег собрали в прокате все фильмы «Форсаж»

Все фильмы франшизы «Форсаж» собрали в общей сложности уже более $6 млрд. Хороший старт «Форсаж 9» пополнил в премьерные выходные копилку на $162,4 млн, передаёт Deadline.
Лучше всего новый фильм смотрели в Китае — за выходные набралось $135 млн. При этом среди самых успешных стартов студии Universal на этом рынке «Форсаж 9» занял второе место. Местные эксперты
Актёр и исполнитель главной роли Вин Дизель ранее заявил, что его интересуют только ощущения зрителей от кинопросмотра. По его словам, прибыль в период пандемии не сильно волнует — «Форсаж 9» вышел именно тогда, когда смотреть картины стало невыносимо и все соскучились по кинотеатрам. По мнению Вин Дизеля, именно благодаря им «мы любим кино», благодаря эмоциям от большого экрана.
Ранее стало известно, как новинку оценили западные кинокритики. Фильм вышел в мировой прокат 19 мая.