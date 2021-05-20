«Прибыль не волнует»: Вин Дизель поделился ожиданиями от девятого «Форсажа»

https://static.news.ru/photo/d7329590-b96f-11eb-af0b-96000091f725_660.jpg Вин Дизель Фото: Jens Kalaene/Global Look Press

Мировая премьера девятой части «Форсажа» состоялась 19 мая. На сегодняшний день рейтинг киноленты на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 60%. Боевик с таким показателем, конечно, обогнал первые четыре части, однако это ниже, чем было у последних пяти, включая «Хоббса и Шоу». Режиссёром блокбастера является Джастин Лин, одним из продюсеров — актёр и исполнитель главной роли Вин Дизель. Последний поделился с «Известиями» ожиданиями от новинки. По его словам, прибыль сейчас его не волнует.

Меня интересует только ощущение от кинопросмотра. Я хорошо считаю. Очевидно, что выгоднее сделать так, как сейчас поступают все: выпустить фильм одновременно с кинотеатрами на стриминговых сервисах, получить грандиозную прибыль от продаж. Ну хорошо, «грандиозную», может быть, слишком смело, но точно это будут большие деньги, очень большие, — отметил артист.

Дизель добавил, что «Форсаж 9» вышел именно тогда, когда смотреть картины стало невыносимо и все соскучились по кинотеатрам. По его словам, именно благодаря им «мы любим кино», благодаря эмоциям от большого экрана.

Артист также коснулся темы «библейских аллюзий» в ленте. Он уверен, что «один из главных символов всей франшизы, а возможно, самый главный», — нательный крест Доминика Торетто, лидера уличных гонщиков, которого сыграл Дизель.

Двадцать лет мы видели крест у него на шее, а теперь узнали, что он связан с важнейшими событиями из далёкого прошлого, — резюмировал голливудский актёр.

Несмотря на оптимизм продюсера, большинство кинокритиков посчитало киноленту нелепицей и абсурдностью. Безусловно, нашлись и более положительные отзывы. Например, издание IndieWire посчитало , что «впервые за долгое время создаётся впечатление, что франшизу несёт в верном направлении». Экспертов не впечатлил новый злодей. Они посчитали, что Джон Сина выглядит блёкло на фоне других героев, а затмить Вина Дизеля оказалось ему не под силу.

Ранее сообщалось, что стриминг-платформа Netflix выпустила второй сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death + Robots). Это анимационная антология, собранная из научно-фантастических короткометражек разных студий и режиссёров.