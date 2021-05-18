Банальная драма и унылый злодей: кинокритики оценили «Форсаж 9»

https://static.news.ru/photo/053c6f3e-b884-11eb-8ebf-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Форсаж» Фото: kinopoisk.ru

В мире 19 мая состоялась премьера новой части фильма . На сегодняшний день рейтинг киноленты на сайте-агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 60%. «Форсаж 9» с таким показателем, конечно, обогнал первые четыре части, однако это ниже, чем было у последних пяти, включая «Хоббса и Шоу». Рассказываем, как западные кинокритики оценили новинку.

Многие отметили мастеров по спецэффектам и каскадёров, что неудивительно, ведь на дворе 2021 год. По словам кинокритика The Wrap Алонсо Дуральде, они и монтажёры фильма «заслуживают золотых звёздочек за свою работу». Оценили и работу оператора Стивена Ф. Уиндона. В общем, над визуалом экшена создатели потрудились на славу, чего не скажешь о драме фильма.

В фильме изобретательные экшен-сцены, и это лишний раз подчёркивает, насколько банальной на их фоне получилась драма, — говорится в рецензии Screen Daily.

Кроме того, кинокритикам не понравился новый злодей. Они посчитали, что Джон Сина выглядит блёкло на фоне других героев, а затмить Вина Дизеля оказалось ему не под силу. Комедийное очарование Сины, которое могло бы перевесить игру Дизеля, здесь не почувствовалось, считает Джон ДеФор из The Hollywood Reporter.

Если кто-то и не вписался в фильм, так это Сина. От него невозможно оторваться в комедийных ролях в «Девушке без комплексов» или «Секса не будет!!!», но в образе хмурого и недовольного младшего брата он очень уныл, — написал Дуральде.

В целом большинство кинокритиков посчитало киноленту нелепицей и абсурдностью. Безусловно, нашлись и более положительные отзывы. Например, издание IndieWire посчитало , что «впервые за долгое время создаётся впечатление, что франшизу несёт в верном направлении». Далее своё мнение выскажут зрители.

Ранее сообщалось, что стриминг-платформа Netflix выпустила второй сезон сериала «Любовь, смерть и роботы» (Love, Death + Robots). Это анимационная антология, собранная из научно-фантастических короткометражек разных студий и режиссёров.