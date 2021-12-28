Эрмитаж опубликовал новогоднее видео со своим котом

Государственный музей «Эрмитаж» снял два клипа с одним из своих котов, «примерив» на питомца технологию AR-масок. Видео опубликовано на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте». Оба клипа набрали более 80 тысяч просмотров и одобрительные комментарии подписчиков.

Так, в первом клипе рыжий питомец Эрмитажа по очереди примеряет AR-маски с новогодним колпаком, оленьими рогами, трубкой, пиратской повязкой и глазами из аниме. Во втором видео кот обещает больше не ронять новогоднюю ёлку, но в итоге всё же роняет дерево и оказывается «арестованным».

Каждое видео набрало по 80 тысяч просмотров и более тысячи лайков, а также ряд одобрительных комментариев подписчиков.

Впервые кот появился в Эрмитаже в начале ХVIII века, когда Пётр I поселил в Зимнем дворце привезённое из Голландии животное. Основавшая Эрмитаж Екатерина Великая придала питомцам статус охранников картинных галерей.

Ранее сообщалось, что в преддверии матча Россия — Финляндия на Евро-2020 в Эрмитаже по традиции провели прогноз исхода состязания. Перед котом по имени Ахилл выставили две миски с кормом, и животное отправилось к той, где установлен флаг России, таким образом предсказав победу страны.