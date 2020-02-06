https://static.news.ru/photo/63fba7fe-48f7-11ea-bb2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель комиссии по культуре и СМИ Общественной палаты Санкт-Петербурга Владимир Гронский выступил с инициативой на круглом столе медиагруппы «Патриот». Он предложил добавить в Конституцию статью о государственной охране культуры.

На сегодняшний день в российской Конституции уже есть норма о том, что культура должна быть доступна населению. Но посмотрите на цену билетов в Мариинский театр — каждый по 10–12 тысяч рублей. Чтобы отвести двух детей на представление, придётся выложить месячную зарплату одного из родителей. А цены на билеты в Большой театр в Москве спекулянты накручивают до ста тысяч рублей, — цитирует Гронского «Экономика сегодня».

Необходимость введения новой статьи он также аргументировал важностью передачи культурных ценностей будущим поколениям.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поправки в Конституцию продиктованы жизнью. Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко не стал называть сроков, которые необходимы для внесения изменений в Основной закон государства. Об этом сообщал NEWS.ru.