Кинофестиваль в Карловых Варах перенесли из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/4271c39e-b25e-11eb-874d-96000091f725_660.jpg Фото: facebook.com/KVIFF

Организаторы вынуждены перенести Международный кинофестиваль в Карловых Варах на конец августа. Первоначально мероприятия были запланированы на начало июля 2021-го, но из-за пандемии COVID-19 пришлось изменить график, передаёт ТАСС со ссылкой на президента киносмотра Иржи Бартошку.

Он надеется , что инфекцию удастся победить в 2021 году, а через год конкурс состоится в Карловых Варах в традиционные сроки в первой половине лета. В 2020-м его отменили из-за вспышки COVID-19.

В связи с пандемией коронавируса было решено перенести кинофестиваль [в Карловых Варах] на более поздний срок, чем обычно. <...> Смотр <...> пройдёт с 20 по 28 августа с максимальным соблюдением мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Верю, что к нам приедут гости уже после получения прививок от коронавируса, — отметил Бартошка.

В 2019-м на фестивале состоялись 34 мировых, восемь международных и шесть европейских премьер художественных и документальных картин. Из 185 лент 156 были полнометражными игровыми картинами, а 29 — документальными проектами. Гостями смотра стали 12,5 тысячи кинодеятелей и журналистов, из них 395 режиссёров. Кинофестиваль в Карловых Варах является одним из старейших в Европе, это ровесник Каннского кинофестиваля. Оба основаны в 1946-м. В 1960-м ему присвоили самую престижную международную категорию «А».

Ранее сообщалось, что американский телеканал NBC, традиционно показывавший церемонию вручения премии «Золотой глобус», отказался от трансляции шоу в 2022 году из-за того, что жюри не отражает в должной мере разнообразие общества США. В феврале газета Los Angeles Times отметила полное отсутствие темнокожих в жюри, состоящем из 87 журналистов. В NBC добавили, что если кинодеятели успеют осуществить свои намерения, то телеканал сможет показать церемонию в 2023-м.