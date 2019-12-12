Бренд Pringles выпустит чипсы со вкусом маринованного огурца по мотивам американского мультсериала «Рик и Морти».
Вдохновением для новой закуски стал эпизод телешоу под названием «Огурчик Рик», в котором один из главных персонажей превратил себя в маринованный овощ.
On 2/2,— Pringles (@Pringles)
@RickandMortywill take Pringles into Dimension 54. pic.twitter.com/Oge9sVB9H9 11 декабря 2019 г.
Представители Pringles
Кроме того, бренд объявил о выпуске рекламного ролика угощения с персонажами сериала.
Как писал NEWS.ru, «Рик и Морти» получит спин-офф после четвёртого сезона. Он будет посвящён Саммер, сестре главного героя по имени Морти.
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