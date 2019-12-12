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Бренд Pringles выпустит чипсы со вкусом маринованного огурца по мотивам американского мультсериала «Рик и Морти».

Вдохновением для новой закуски стал эпизод телешоу под названием «Огурчик Рик», в котором один из главных персонажей превратил себя в маринованный овощ.

Представители Pringles сообщили в Twitter, что чипсы появятся в продаже в Северной Америке 2 февраля.

Кроме того, бренд объявил о выпуске рекламного ролика угощения с персонажами сериала.

Как писал NEWS.ru, «Рик и Морти» получит спин-офф после четвёртого сезона. Он будет посвящён Саммер, сестре главного героя по имени Морти.