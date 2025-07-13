Картофель «Дофине» со сливками — готовим дома, как в ресторане! Это изысканное блюдо с нежным вкусом и насыщенным ароматом. Сливочный соус с сыром и лёгкой ноткой мускатного ореха превращает обычный картофель в настоящее гастрономическое удовольствие, которое оценят даже самые требовательные гурманы.
Ингредиенты:
- Картофель — 1 кг
- Сливки 11% — 1,5 стакана
- Сыр — 150 г
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Чеснок — 1 зубчик
- Сливочное масло — 1 ст. л.
- Мускатный орех — щепотка
- Яйцо — 1 шт.
- Зелёный лук — по вкусу
Приготовление:
- Форму для запекания смазать сливочным маслом и натёртым чесноком. Картофель очистить и нарезать кружочками толщиной 2 мм. Выложить картофель слоями в форму. Смешать сливки с яйцом, тёртым сыром (половину), мускатным орехом, солью и перцем.
- Залить картофель сливочной смесью. Посыпать сверху оставшимся сыром. Запекать в духовке при 200 °C 45–50 минут. Подавать горячим, посыпав рубленым зелёным луком.
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