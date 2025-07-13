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13 июля 2025 в 21:45

Картофель «Дофине» со сливками — готовим дома, как в ресторане!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофель «Дофине» со сливками — готовим дома, как в ресторане! Это изысканное блюдо с нежным вкусом и насыщенным ароматом. Сливочный соус с сыром и лёгкой ноткой мускатного ореха превращает обычный картофель в настоящее гастрономическое удовольствие, которое оценят даже самые требовательные гурманы.

Ингредиенты:

  • Картофель — 1 кг
  • Сливки 11% — 1,5 стакана
  • Сыр — 150 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сливочное масло — 1 ст. л.
  • Мускатный орех — щепотка
  • Яйцо — 1 шт.
  • Зелёный лук — по вкусу

Приготовление:

  1. Форму для запекания смазать сливочным маслом и натёртым чесноком. Картофель очистить и нарезать кружочками толщиной 2 мм. Выложить картофель слоями в форму. Смешать сливки с яйцом, тёртым сыром (половину), мускатным орехом, солью и перцем.
  2. Залить картофель сливочной смесью. Посыпать сверху оставшимся сыром. Запекать в духовке при 200 °C 45–50 минут. Подавать горячим, посыпав рубленым зелёным луком.

Ранее мы готовили молодую придавленную картошку с сыром! Вкуснятина из простых продуктов.

картошка
картофель
сливки
запеканки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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