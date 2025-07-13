Картофель «Дофине» со сливками — готовим дома, как в ресторане!

Картофель «Дофине» со сливками — готовим дома, как в ресторане!

Картофель «Дофине» со сливками — готовим дома, как в ресторане! Это изысканное блюдо с нежным вкусом и насыщенным ароматом. Сливочный соус с сыром и лёгкой ноткой мускатного ореха превращает обычный картофель в настоящее гастрономическое удовольствие, которое оценят даже самые требовательные гурманы.

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг

Сливки 11% — 1,5 стакана

Сыр — 150 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Чеснок — 1 зубчик

Сливочное масло — 1 ст. л.

Мускатный орех — щепотка

Яйцо — 1 шт.

Зелёный лук — по вкусу

Приготовление:

Форму для запекания смазать сливочным маслом и натёртым чесноком. Картофель очистить и нарезать кружочками толщиной 2 мм. Выложить картофель слоями в форму. Смешать сливки с яйцом, тёртым сыром (половину), мускатным орехом, солью и перцем. Залить картофель сливочной смесью. Посыпать сверху оставшимся сыром. Запекать в духовке при 200 °C 45–50 минут. Подавать горячим, посыпав рубленым зелёным луком.

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