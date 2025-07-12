И на гарнир, и просто так! Картошечка в чесночно-сметанном соусе! Вкуснота

И на гарнир, и просто так! Картошечка в чесночно-сметанном соусе! Вкуснота

Картошечка в чесночно-сметанном соусе — объедение без хлопот! Эта картошка — мое спасение, когда хочется чего-то вкусного, но нет времени на сложные блюда. Нежная, ароматная, с хрустящей сырной корочкой — она хороша и как гарнир, и как самостоятельное блюдо. А готовится проще простого!

Берём 1 кг картофеля (лучше молодого), тщательно моем и нарезаем крупными дольками, не очищая от кожуры, — так вкуснее! Выкладываем в форму для запекания, слегка солим и перчим. Отправляем в разогретую до 200 °C духовку на 20 минут — пусть немного подрумянится.

Пока картошка запекается, готовим волшебный соус: смешиваем 150 г сметаны (15–20%) с 5 измельчёнными зубчиками чеснока. Можно добавить щепотку паприки или сушёного укропа для аромата. 120 г полутвёрдого сыра натираем на крупной тёрке.

Достаём картофель, заливаем чесночно-сметанным соусом и посыпаем сыром. Возвращаем в духовку ещё на 20–25 минут — пока сыр не расплавится и не образует золотистую корочку.

Секрет успеха — не передержать в духовке, иначе сметана может расслоиться. Идеально, когда картошка внутри остаётся мягкой, а сверху — хрустящей. Подаём сразу же, посыпав свежей зеленью.

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