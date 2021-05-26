Александр Петров и певица Слава могут подпасть под украинские санкции

https://static.news.ru/photo/aa7656f6-be1d-11eb-a9ed-96000091f725_660.jpg Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кабинет министров Украины внёс на рассмотрение Совета национальной безопасности (СНБО) решение о санкциях против 11 деятелей культуры из РФ. Среди знаменитостей, которые могут подпасть под ограничения, оказались известный актёр Александр Петров и певица Слава.

Если санкции одобрят, 11 гражданам РФ будет запрещён въезд в страну на три года. На рассмотрение дано три дня. В списке, кроме Петрова и Славы, оказались певец Ярослав Сумишевский, актёры Владимир Вдовиченков, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Евгений Стычкин, Павел Трубинер и Алексей Чадов. Кроме того, санкции предлагается ввести против актрис Жанны Эппле и Ольги Кабо.

На сайте правительства Украины также опубликовано распоряжение, согласно которому санкции предлагается ввести за «демонстративное умышленное нарушение установленного порядка въезда на временно оккупированную территорию АР Крым и Севастополь и выезд из неё».

Ранее сообщалось, что российские артисты в марте прокомментировали ситуацию с уголовными делами, которые были возбуждены в отношении них украинскими силовиками из-за выступлений на открытии Крымского моста.