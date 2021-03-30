Российские артисты отреагировали на уголовные дела за выступления в Крыму

Российские артисты прокомментировали ситуацию с уголовными делами, которые были возбуждены в отношении них украинскими силовиками из-за выступлений на открытии Крымского моста.
Ребят, ну я ж не психиатр, я диагнозы не ставлю, тем более их не комментирую. Ну сами подумайте, смешно просто даже внимание обращать на это нормальному человеку. Ну что же раздувать из этого?! Мели, Емеля, твоя неделя, что называется, — приводит «Украина.ру» слова исполнительницы Ольги Кормухиной.
Ведущая «Первого канала» Марина Ким удивилась, что уголовные дела были возбуждены только сейчас, спустя два года после концерта, посвящённого открытию Крымского моста. Она иронично заметила, что радует это неравнодушие с украинской стороны, которую «бомбит» до сих пор.