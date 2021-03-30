Российские артисты отреагировали на уголовные дела за выступления в Крыму

Журналист Руслан Осташко, работающий одним из ведущих на политическом шоу Первого канала «Время покажет», решил засудить рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна. Он считает, что певец склоняет фанатов к употреблению наркотиков и вовлекает их в занятия проституцией.

В пятницу, 26 марта, в студии мы обсуждали мерзкое видео «рэпера» Алишера Валеева ака Моргенштерн. <...> Соответствующие заявления в прокуратуру я уже написал, — написал Осташко в Instagram. Он предложил...