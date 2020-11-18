Актёр Дмитрий Миллер: спортивная тема в кино стала классикой для России

26 ноября на большие экраны выйдет фильм «Виктория». Одну из ролей в картине сыграл Дмитрий Миллер, известный широкой публике по своим ролям героев-любовников в кино и сериалах.

В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, чему учит его герой в фильме «Виктория», о ролях в кино и театре, кухне постельных сцен и жизни в период карантина.

Фильм «Виктория»: ребячество взрослых и мудрость детей

— О чём фильм «Виктория»?

— Это очень простая история. Всё из нашей жизни. На фоне спортивной драмы происходит драма человеческая, а заканчивается хеппи-эндом, которого нам так сейчас не хватает. История развивается неожиданно, и мы до конца не знаем, чем всё закончится. Останутся ли отец и дочь вдвоём, будет ли удача на их стороне. Режиссёр держит нас в напряжении.

Фильм с актуальной тематикой: отцы и дети, молодые беспутные отцы — это сейчас актуально. Вдруг главный герой понимает, что он больше не один. И теперь нужно стать родителем, брать на себя ответственность.

— Расскажите о вашем персонаже. Кто он?

— Мой персонаж — друг и промоутер главного героя. Человек без судьбы, у него нет шекспировской страсти к женщинам, он неопределившийся. Он один по жизни. Но сложно построить свою судьбу на двусмысленных позициях. В итоге он остаётся, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта.

— Он близок вам?

— Нет, он мне не близок. Но я уверен, что каждый из нас сталкивался с такими ситуациями в жизни. Нам самим до конца непонятно, чего мы хотим и добиваемся: то ли денег, то ли любви, то ли успеха — вечное перепутье и неопределённость. И получается, что проживёшь отрезок жизни и думаешь: «А что я делал в этот момент?»

Но главное, на мой взгляд, найти внутренний кайф. Может, мой герой и нашёл гармонию в своём поведении: с одной расстался — ладно, с другой — тоже ладно. В жизни может быть всё. Вот такой мой персонаж. Но в драматургии всегда должен быть антагонист.

В начале фильма мы понимаем, что это вполне «успешная» команда. Мой персонаж ставит не на своего друга, этот друг специально проигрывает, и они делят выигрыш. Понятно, что такая схема не выигрышная для Кирилла, потому что карьера такого бойца длится недолго. Тем более что они прожигают свою жизнь.

Появление девочки рушит эту рутину.

Дмитрий Миллер Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Сейчас набирают популярность блоги психологов о нарциссическом расстройстве личности. Ваш герой — нарцисс, от которого нужно бежать?

— Да, он нарцисс. Он не может полюбить кого-то по-настоящему. Ему хорошо самому с собой. От таких надо бежать, мне кажется (смеётся).

Но такие люди тоже нужны, и важно, что они появляются в кино. Они дают взгляд на жизнь. Есть ведь люди, которые всю жизнь живут для других, пытаются всем угодить. А есть такие, как мой герой, которые скажут: «Чувак, жизнь не для этого дана». От такого человека тоже можно получить многое: любить жизнь, себя — а это важно.

— Почему именно спортивная тематика?

— Это классика. На этом можно показать конфликт персонажей. Не просто кухня с разговорами, а зрелищность — бои гладиаторов. К тому же борьба сейчас популярна в России благодаря Хабибу Нурмагомедову и другим спортсменам.

— В России ежегодно выпускают много фильмов, но мы слышим много критики в адрес наших картин. Чего не хватает отечественному кинематографу?

— Сложно сказать, чего не хватает. Слава богу, мы сейчас много снимаем. Но нельзя пройти весь путь без ошибок. Но качество с каждым годом становится всё лучше. Нам не хватает количества, за которым впоследствии последует и качество.

За рубежом снимается много хороших картин не потому, что они профессионалы, мы тоже профессионалы, а потому, что там много снимают и с большими бюджетами. Условно, у них выходит в год 100 картин, а у нас 10. Конечно, из этого числа сложно найти «бриллиантик».

Я считаю, что нам нужно больше снимать, чтобы это делали от мала до велика.

Дмитрий Миллер Сергей Лантюхов/NEWS.ru

О кино в России и нехватке сценаристов

— Министр культуры Ольга Любимова недавно раскритиковала детское кино — что нет хороших сценариев. Как вы смотрите на это?

— Ниша немного потерянная. Сценаристам нужно снова учиться придумывать детские истории, которые несли бы в себе определённый смысл.

Может быть, и наше кино имеет какое-то отношение к юношеству. Оно показывает, как общаются взрослые и маленькие дети. Это всегда популярно и интересно.

Я помню себя в школьном возрасте, я с удовольствием смотрел фильмы про своих сверстников. Кстати, в Советском Союзе выпускали не так много фильмов для подростков, но каждый становился событием.

Всё нужно развивать. Почему бы не снимать фильмы ужасов?

Постельные сцены и ревность жены

— У вас много ролей героев-любовников. Легко ли их играть?

— Всё зависит от сценария. Конечно, идёшь от себя. Всё вроде пока получается. Кстати, в этом фильме мой персонаж — герой-любовник, но с какой-то подлецой, неприятный.

— А как детям объясняете, что целуете разных женщин, а не их маму?

— Я говорю, что это кино и всё ненастоящее. Пока их получается немного обманывать: говорю, что мы только обнимаемся.

— Собственно, жена не ревнует?

— Жена не ревнует, она тоже актриса и всё понимает.

— У ваших героев много интимных моментов в фильмах. Какова кухня постельных сцен?

— У меня, кстати, есть некоторый барьер. Но сейчас я больше встречаюсь со знакомыми на площадке (смеётся), уже легче. Юмор помогает, человеческое отношение. С партнёршей договариваемся заранее, обсуждаем какие-то моменты.

— То есть в институтах такому не учат?

— Такого, к сожалению, нет. Может, стоит набрать курс по постельным сценам (смеётся)?

Дмитрий Миллер Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Работа спасла меня после смерти папы»

— Актёры — публичные люди и во многом подневольные. Спектакли по расписанию, у съёмок свой режим. Как справиться с болью и бедой, когда нужно улыбаться и играть свою роль?

— Работа всегда помогает в такие моменты, когда пришла беда. У меня было такое два года назад, когда умер папа. В этот момент у меня был выпуск спектакля. Я работал, приходил на репетиции, запрыгивал буквально — и меня это спасало.

Когда что-то болит, то всегда можно попробовать перенести или съёмки, или репетицию. А если не получается, то пьёшь таблетку и играешь. И после спектакля я никогда не отказываю в фотографии со мной. Это часть нашей профессии, а сцена лечит.

— Какую роль хотели бы сыграть, но до сих пор не сыграли?

— Я очень хочу сыграть Григория в «Тихом Доне». Прекрасная роль. Наверное, я уже созрел. Было много экранизаций, дай бог, чтобы ещё были, потому что это шикарная роль.

— А что ближе: сериалы или большое кино?

— Я человек очень подвижный. Я люблю, когда пришёл на площадку и сразу кипит работа. Этого больше в сериалах. В кино другой процесс: можешь очень долго ждать в своём вагончике, пока выстроят свет, например.

И всё зависит от команды. Бывают плохие сценарии, но его можно в процессе изменить, если хороший режиссёр.

— Кино или театр?

— Мне становится и там, и там хорошо. В театре было хуже когда-то. Выход на сцену — непростой процесс. Только последние годы чувствую, что начинаю меньше зажиматься, и я кайфую, что выхожу на сцену и играю сцену. Это хороший тренинг.

Дмитрий Миллер Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карантин-2020: долги, день рождения дочерей и новые условия жизни

— Как вы провели весенний карантин?

— Мы сидели дома всё это время. Я лишился работы, как и многие. Не могу сказать, что я сильно переживал, и я даже кайфанул. Я внутренне расслабился. Да, есть проблемы: ипотека, денег нет, взял в долг — но об этом я не беспокоился. Мы играли с детьми, семья меня в этом смысле спасла и поддержала. Мы весело провели время.

У моих дочек был день рождения 4 апреля. Мы не смогли устроить пышное торжество, потому что всё было закрыто. Но был очень крутой праздник, и они мне сказали, что это был лучший день рождения в их жизни.

— Весной закрыли всё, сейчас частично. В том числе это коснулось и театров: посадка не более 25%. Это спасение?

— Актёры оказались у разбитого корыта. Сейчас то, что делают власти, — это не спасение для нас, но возможность, чтобы мы могли работать. Но всё-таки это очень странно, потому что в метро нет никаких 25%, а театр ограничили.

— Ваша мама — бухгалтер, а папа — плотник. Профессии всегда хлебные. Вы — актёр. Не жалели, что выбрали такую профессию?

— Не жалел никогда! Всё складывается так, что я не теряю интерес. Я рад, что всё так произошло в моей жизни. Идём дальше, несмотря ни на что.