Актёр Дмитрий Миллер: спортивная тема в кино стала классикой для России

26 ноября на большие экраны выйдет фильм «Виктория». Одну из ролей в картине сыграл Дмитрий Миллер, известный широкой публике по своим ролям героев-любовников в кино и сериалах.
В эксклюзивном интервью NEWS.ru он рассказал, чему учит его герой в фильме «Виктория», о ролях в кино и театре, кухне постельных сцен и жизни в период карантина.
Фильм «Виктория»: ребячество взрослых и мудрость детей
— О чём фильм «Виктория»?
— Это очень простая история. Всё из нашей жизни. На фоне спортивной драмы происходит драма человеческая, а заканчивается хеппи-эндом, которого нам так сейчас не хватает. История развивается неожиданно, и мы до конца не знаем, чем всё закончится. Останутся ли отец и дочь вдвоём, будет ли удача на их стороне. Режиссёр держит нас в напряжении.
Фильм с актуальной тематикой: отцы и дети, молодые беспутные отцы — это сейчас актуально. Вдруг главный герой понимает, что он больше не один. И теперь нужно стать родителем, брать на себя ответственность.
— Расскажите о вашем персонаже. Кто он?
— Мой персонаж — друг и промоутер главного героя. Человек без судьбы, у него нет шекспировской страсти к женщинам, он неопределившийся. Он один по жизни. Но сложно построить свою судьбу на двусмысленных позициях. В итоге он остаётся, как в сказке Пушкина, у разбитого корыта.
— Он близок вам?
— Нет, он мне не близок. Но я уверен, что каждый из нас сталкивался с такими ситуациями в жизни. Нам самим до конца непонятно, чего мы хотим и добиваемся: то ли денег, то ли любви, то ли успеха — вечное перепутье и неопределённость. И получается, что проживёшь отрезок жизни и думаешь: «А что я делал в этот момент?»
Но главное, на мой взгляд, найти внутренний кайф. Может, мой герой и нашёл гармонию в своём поведении: с одной расстался — ладно, с другой — тоже ладно. В жизни может быть всё. Вот такой мой персонаж. Но в драматургии всегда должен быть антагонист.
В начале фильма мы понимаем, что это вполне «успешная» команда. Мой персонаж ставит не на своего друга, этот друг специально проигрывает, и они делят выигрыш. Понятно, что такая схема не выигрышная для Кирилла, потому что карьера такого бойца длится недолго. Тем более что они прожигают свою жизнь.
Появление девочки рушит эту рутину.
— Сейчас набирают популярность блоги психологов о нарциссическом расстройстве личности. Ваш герой — нарцисс, от которого нужно бежать?
— Да, он нарцисс. Он не может полюбить кого-то по-настоящему. Ему хорошо самому с собой. От таких надо бежать, мне кажется (смеётся).
Но такие люди тоже нужны, и важно, что они появляются в кино. Они дают взгляд на жизнь. Есть ведь люди, которые всю жизнь живут для других, пытаются всем угодить. А есть такие, как мой герой, которые скажут: «Чувак, жизнь не для этого дана». От такого человека тоже можно получить многое: любить жизнь, себя — а это важно.
— Почему именно спортивная тематика?
— Это классика. На этом можно показать конфликт персонажей. Не просто кухня с разговорами, а зрелищность — бои гладиаторов. К тому же борьба сейчас популярна в России благодаря Хабибу Нурмагомедову и другим спортсменам.
— В России ежегодно выпускают много фильмов, но мы слышим много критики в адрес наших картин. Чего не хватает отечественному кинематографу?
— Сложно сказать, чего не хватает. Слава богу, мы сейчас много снимаем. Но нельзя пройти весь путь без ошибок. Но качество с каждым годом становится всё лучше. Нам не хватает количества, за которым впоследствии последует и качество.
За рубежом снимается много хороших картин не потому, что они профессионалы, мы тоже профессионалы, а потому, что там много снимают и с большими бюджетами. Условно, у них выходит в год 100 картин, а у нас 10. Конечно, из этого числа сложно найти «бриллиантик».
Я считаю, что нам нужно больше снимать, чтобы это делали от мала до велика.
О кино в России и нехватке сценаристов
— Министр культуры Ольга Любимова недавно раскритиковала детское кино — что нет хороших сценариев. Как вы смотрите на это?
— Ниша немного потерянная. Сценаристам нужно снова учиться придумывать детские истории, которые несли бы в себе определённый смысл.
Может быть, и наше кино имеет какое-то отношение к юношеству. Оно показывает, как общаются взрослые и маленькие дети. Это всегда популярно и интересно.
Я помню себя в школьном возрасте, я с удовольствием смотрел фильмы про своих сверстников. Кстати, в Советском Союзе выпускали не так много фильмов для подростков, но каждый становился событием.
Всё нужно развивать. Почему бы не снимать фильмы ужасов?
Постельные сцены и ревность жены
— У вас много ролей героев-любовников. Легко ли их играть?
— Всё зависит от сценария. Конечно, идёшь от себя. Всё вроде пока получается. Кстати, в этом фильме мой персонаж — герой-любовник, но с какой-то подлецой, неприятный.
— А как детям объясняете, что целуете разных женщин, а не их маму?
— Я говорю, что это кино и всё ненастоящее. Пока их получается немного обманывать: говорю, что мы только обнимаемся.
— Собственно, жена не ревнует?
— Жена не ревнует, она тоже актриса и всё понимает.
— У ваших героев много интимных моментов в фильмах. Какова кухня постельных сцен?
— У меня, кстати, есть некоторый барьер. Но сейчас я больше встречаюсь со знакомыми на площадке (смеётся), уже легче. Юмор помогает, человеческое отношение. С партнёршей договариваемся заранее, обсуждаем какие-то моменты.
— То есть в институтах такому не учат?
— Такого, к сожалению, нет. Может, стоит набрать курс по постельным сценам (смеётся)?
«Работа спасла меня после смерти папы»
— Актёры — публичные люди и во многом подневольные. Спектакли по расписанию, у съёмок свой режим. Как справиться с болью и бедой, когда нужно улыбаться и играть свою роль?
— Работа всегда помогает в такие моменты, когда пришла беда. У меня было такое два года назад, когда умер папа. В этот момент у меня был выпуск спектакля. Я работал, приходил на репетиции, запрыгивал буквально — и меня это спасало.
Когда что-то болит, то всегда можно попробовать перенести или съёмки, или репетицию. А если не получается, то пьёшь таблетку и играешь. И после спектакля я никогда не отказываю в фотографии со мной. Это часть нашей профессии, а сцена лечит.
— Какую роль хотели бы сыграть, но до сих пор не сыграли?
— Я очень хочу сыграть Григория в «Тихом Доне». Прекрасная роль. Наверное, я уже созрел. Было много экранизаций, дай бог, чтобы ещё были, потому что это шикарная роль.
— А что ближе: сериалы или большое кино?
— Я человек очень подвижный. Я люблю, когда пришёл на площадку и сразу кипит работа. Этого больше в сериалах. В кино другой процесс: можешь очень долго ждать в своём вагончике, пока выстроят свет, например.
И всё зависит от команды. Бывают плохие сценарии, но его можно в процессе изменить, если хороший режиссёр.
— Кино или театр?
— Мне становится и там, и там хорошо. В театре было хуже когда-то. Выход на сцену — непростой процесс. Только последние годы чувствую, что начинаю меньше зажиматься, и я кайфую, что выхожу на сцену и играю сцену. Это хороший тренинг.
Карантин-2020: долги, день рождения дочерей и новые условия жизни
— Как вы провели весенний карантин?
— Мы сидели дома всё это время. Я лишился работы, как и многие. Не могу сказать, что я сильно переживал, и я даже кайфанул. Я внутренне расслабился. Да, есть проблемы: ипотека, денег нет, взял в долг — но об этом я не беспокоился. Мы играли с детьми, семья меня в этом смысле спасла и поддержала. Мы весело провели время.
У моих дочек был день рождения 4 апреля. Мы не смогли устроить пышное торжество, потому что всё было закрыто. Но был очень крутой праздник, и они мне сказали, что это был лучший день рождения в их жизни.
— Весной закрыли всё, сейчас частично. В том числе это коснулось и театров: посадка не более 25%. Это спасение?
— Актёры оказались у разбитого корыта. Сейчас то, что делают власти, — это не спасение для нас, но возможность, чтобы мы могли работать. Но всё-таки это очень странно, потому что в метро нет никаких 25%, а театр ограничили.
— Ваша мама — бухгалтер, а папа — плотник. Профессии всегда хлебные. Вы — актёр. Не жалели, что выбрали такую профессию?
— Не жалел никогда! Всё складывается так, что я не теряю интерес. Я рад, что всё так произошло в моей жизни. Идём дальше, несмотря ни на что.