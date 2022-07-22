Актриса из фильма «Элвис» умерла в возрасте 44 лет Актриса Шонка Дукуре умерла в возрасте 44 лет

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Актриса Шонка Дукуре была найдена мёртвой у себя дома в городе Нэшвилл, штат Теннесси. Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной полиции. Дукуре известна по участию в фильме База Лурмана «Элвис».

Шонка Дукуре, 44 года, которая сыграла Биг Маму Торнтон в фильме «Элвис» текущего года. Дукуре... была найдена мертвой в спальне её квартиры, в которой она жила с двумя её маленькими детьми, — говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, версия насильственной смерти не рассматривается. Причин трагедии устанавливаются.

Фильм База Лурмана «Элвис» с Остином Батлером в главной роли вышел в 2022 году. Это биографическая лента о жизни Элвиса Пресли. В картине изображены многие реальные фигуры музыкального мира США. Дукуре исполнила роль исполнительницы ритм-энд-блюза афроамериканки Вилли Мэй Торнтон. В одной из своих песен Торнтон пела, что «Большой Мамой» её называют, поскольку её вес достигает 300 фунтов (136 кг).