https://static.news.ru/photo/5334b17a-c028-11e9-b9d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Кирова, которую подозревают в убийстве двухлетнего сына. Тело ребёнка с ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир дома по улице Дружбы.

Следствием установлено, что к смерти ребёнка причастна его мать. Женщина во время допроса призналась в содеянном и рассказала, что она нанесла смертельные травмы своему сыну, так как ребёнок мешал ей отдыхать, — говорится в сообщении СК России.

В настоящее время подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и заключении под стражу. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Кроме того, следователи выступят с инициативой о лишении женщины родительских прав в отношении её второго малолетнего ребёнка.

Ранее News.ru писал, что последние месяцы Россию захлестнула волна новостей о жестоком обращении родителей с собственными детьми. Причём жестокость эта проявляется самым разнообразным образом: в марте общество потрясла история с девочкой-маугли, которую мать держала в заваленной хламом квартире практически без еды, в конце весны одна за другой прогремели новости об оставленных малолетних детях в поликлинике и хостеле — матери покинули их намеренно; в середине лета страна узнала о чудовищных издевательствах над девочкой из Ингушетии со стороны тёти-опекунши.

Все эти истории объединяет одно — жертвами насилия становятся дети, которые оказываются в опасной для своей жизни ситуации, а угроза, как ни странно, исходит от самых близких им людей.